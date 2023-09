Vasárnap után már szerdán pályára lép a Nyíregyháza Spartacus. Ilyen rövid idő alatt csak a regenerációra és egy kis taktikai felkészülésre van idő. A fáradtságot szerencsére az is megszüntetheti, hogy a csapat nagy küzdés után lélekemelő pontot szerzett Szegeden.

– Ez így van, de mondhatom, nem éreztem úgy, hogy benne lehet a vereség, mert jobban játszottunk, mint az ellenfelünk, csak sajnos hátrányba kerültünk – fogalmazott Tímár Krisztián, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Végig a hazaiak tizenhatosa környékén pattogott a labda. Jól küzdöttünk, voltak ugyan hibák, de tartásunk is volt, nagy önbizalommal és bátran játszottunk, sikerült is a végén egyenlíteni, így a minimális célt elértük. Optimistán várjuk a Mosonmagyaróvár elleni hazai mérkőzést.

A Spartacus így már nyolc bajnoki óta veretlen, úgy áll a harmadik helyen, hogy az ETO FC Győr és a Budafok csupán több győzelme miatt előzi meg a tabellán, egyébként 16 pontja van mindhárom csapatnak. Ettől a bolytól és még a középmezőnytől is jócskán lemaradt a Mosonmagyaróvár.

A szerdai ellenfél nyeretlenül az utolsó pozíciót foglalja el, igaz, a három döntetlenje között volt meglepetés is, hiszen ikszelt a Gyirmóttal, a BVSC-Zuglóval és legutóbb a Kozármislennyel. Reméljük, szerdán nem borul a papírforma!

– Annak ellenére, hogy a Mosonmagyaróvár a tabella alján szerepel, nem lesz könnyű mérkőzés – szögezte le a tréner. – Jól támadó játékosai vannak, gyorsan mennek át védekezésből támadásba, a kontráikat meg kell akadályoznunk. A mély védekezéseket nem könnyű feltörni, ezt láthattuk a kupameccsünkön is. Az lesz a legnehezebb feladat, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Az is kérdés, mikor szerzünk gólt, hiszen minél tovább húzódik, annál nehezebb lesz a dolgunk. Jó formában van a csapat, remélem, ezt a feladatot is sikeresen megoldjuk! Próbáltunk jól felkészülni az ellenfelünkből, mint eddig is tettük és igyekszünk feltüzelni a csapatot, hogy hazai pályán meglegyen a fontos három pont.

Labdarúgás: NB II., 9. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Mosonmagyaróvár, Balmazújváros, szerda, 16.

További mérkőzések: BVSC-Zugló–Vasas, Gyirmót–Ajka, Kozármisleny–Pécs, Csákvár–Kazincbarcika, Haladás–Soroksár, Tiszakécske–Szeged, Siófok–ETO FC Győr, Bp. Honvéd–Budafok.