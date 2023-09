Két nehéz helyzetben lévő együttes találkozóját rendezik vasárnap a székesfehérvári Sóstói Stadionban. A házigazda Fehérvár öt pontot gyűjtve a kilencedik helyről várja a találkozót. Kenan Kodróék négy vereségük és két döntetlenjük mellett mindössze a Mezőkövesd ellen szereztek három pontot. A vendég Kisvárda Master Good sem büszkélkedhet eredményesebb mutatóval, több mint két hónapja az első fordulóban, legyőzték a Mezőkövesdet, azóta viszont mindössze az MTK elleni döntetlenre futotta erejükből, az Üllői úti vereséggel pedig már a kiesőzónában találták magukat.

Vezetőedzőjük Mátyus János, aki a múlt héten a Groupama Arénában debütált a kispadon.

– A vereség ellenére a második félidőben mutatott játékunk nagyszerű kiindulópont lehet a folytatásra nézve, mert azt a karaktert mutattuk, amelyet szeretnék villámgyorsan Kisvárdán, ezért hozott ide engem Révész Attila, sportigazgató – kezdte érdeklődésünkre Mátyus János. – Valóban két nehéz helyzetben lévő csapat találkozik, elég, hacsak ránézünk a tabellára, mi kieső helyen vagyunk, a Fehérvár is csak egy ponttal többet gyűjtött, mint mi – folytatta a tréner, amely számára nem ismeretlen.

– Egész edzői pályafutásom ebben a szituációban töltöttem, hiszen mindig kieső helyen, vagy ahhoz közel lévő csapatokhoz csatlakoztam. Nagyjából sejtem, hogy mi lehet a megoldás, a csapat erős lehet, elsősorban a mentális fázison kell változtatnunk minél hamarabb változtatnunk.

Mátyus János azt is elmondta, hogy beszélt a játékosokkal és azt kérte tőlük, hogy nézzenek szembe a tényekkel és ennek szellemében kell kifutniuk a pályára vasárnap.

Ahogy szokták mondani, a szegény embert még az ág is húzza, nem elég, hogy hazai környezetben még nem tudták megmutatni magukat, kilencedszer is idegenben lépnek pályára, Milos Szpaszicsra hosszú ideig nem számíthatnak, továbbá a vírusos fertőzés tovább tizedeli a csapatot.

– Félve veszem már föl a telefonomat, hiszen folyamatosan arról érkeznek a hírek, hogy éppen ki dőlt ki. Így megelőzve a kérdésedet, nem tudok arra válaszolni, hogy hányan leszünk, kire számíthatok. Azt azonban kijelenthetem, hogy aki pályára lép mindent meg fog tenni, hogy meginduljunk fölfelé – reagált a felvetésre Mátyus János.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette a 10-13. fordulók, valamint jóváhagyta a Mol Magyar Kupa következő körének menetrendjét, amelyben az is szerepel, hogy a Kisvárda október 21-én 12.30 óra kezdettel a Mezőkövesd ellen játssza idénybeli első hazai mérkőzését.