Aktív nyugdíjasok

A főként volt kórházi dolgozókat tömörítő Ezüst-kor Egészségügyi Nyugdíjasok Egyesületétől idén 35-en érkeztek a sporttalálkozóra, asztaliteniszben, futásban és kislabdadobásban is szép eredményeket értek el, mesélte Szabó Lászlóné, aki fél szemmel a futást figyelte, hiszen az egyik tagjuk akkor állt a startvonalhoz.

– Mi nem csak most mozgunk, hanem minden hétfőn megyünk nordic walkingozni az Erdei tornapályánál, vannak olyan tagjaink is, akik állandóan úton vannak, túráznak. Szerencsére nagyon aktív az egyesületünk – mesélte örömmel Szabó Lászlóné, és már ment is a többiekel szurkolni a futójuknak. Meg is lett a hangos biztatás eredménye, hiszen elsőként ért célba az egyesületük hölgy tagja a 100 méteres versenyszámban.

Közösségi szellem

A Luther Rózsa Evangélikus Nyugdíjas Egyesület is büszke lehet a sportnapon megjelent tagjaira. Egyik versenyszám után mennek a másikra.

Hudákné Sós Mária a futás után ki se pihente magát, már állt is be a kislabdadobókhoz. Amíg várta, hogy sorra kerüljön, jó kedvvel mesélte, hogy a barátnői regisztrálták be a kislabdadobásra és az ügyességi versenyre, mert éppen elutazott.

– Rendszeresen szoktam mozogni, minden este gyalogolok, sokat darts-ozok. Most voltam nyaralni Spanyolországban, ahol a szállodában különböző versenyeken lehetett részt venni, természetesen azt sem hagyhattam ki. Darts, lövés, vízilabda és vasgolyó gurításon is részt vettem, és hoztam haza egy harmadik és egy első helyezést is – mesélte büszkén Hudákné Sós Mária, s megjegyezte: minden alkalmat megragad a mozgásra, még a fiával is szokott sportolni. Az idén 25 éves egyesület gyakran szervez kirándulásokat, amin sokan részt vesznek.

Az atlétikai pályán szerdán nem igazán a helyezés számított, hanem a részvétel, a jókedv és a kitartás, valamint az, hogy jó hangulatban és aktívan töltötték el a napot az 55 év felettiek.