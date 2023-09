Ahogy azt Józsa Krisztián vezetőedző kérte, jól kezdett a Kisvárda Master Good SE szombaton a Kozármisleny ellen, az első szűk negyedóra után már néggyel vezettek a rétköziek, ezzel alapozva meg idénybeli második győzelmüket (26-22). A csapat jól kezelte az esélyesség terhét, ellenfelük nem találta ellenszerét feszes védekezésüknek, elöl pedig jól járt kézről kézre a labda és ami a Vác ellen hiányzott, ezúttal az átlövők jeleskedtek a gólszerzésben.

– Jól sikerült a felkészülésünk a mérkőzésre, azt kaptuk ellenfelünktől, amire számítottunk, így semmi meglepetés nem ért bennünket – kezdte értékelését Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője. – Biztos voltam benne, hogy ha jól kezdünk, akkor nyomás alá tudjuk helyezni ellenfelünket, ez sikerült is, megroppantani azonban nem sikerült őket, mert a biztos vezetés tudatában könnyelművé vált játékunk, elhibáztunk pár ziccert, amellyel már a mérkőzés korai szakaszában eldönthettük volna a két pont sorsát. Ezzel visszahoztuk őket a mérkőzésbe, mi pedig elkezdtünk stresszelni, ebből pedig jöttek a hibák.

A Kozármisleny olyannyira magára talált, hogy a félidő utolsó pillanataiban ki is egyenlített, így a vezetőedzőnek volt mondanivalója az öltözőben.

– Nyugtattam a lányokat, mert azt láttam, hogy azok a játékok, amiket megbeszéltünk működött. Az volt csupán a kérdés, hogy helyzeteinket milyen hatékonysággal tudjuk kihasználni. Csak rajtunk múlott, hogy mikor dől el a mérkőzés, mennyire tudunk higgadtak és koncentráltak maradni.

A második félidőben Mihara Ajano beállása új színt hozott a Kisvárda támadójátékába.

– Ehhez jött hozzá, hogy a végére a kapusteljesítmény is megérkezett, Mátéfi Dalma négy ziccert is megfogott, amellyel szinte el is dőlt a találkozó. Átlövőink teljesítményével elégedett vagyok, hozták azt, amit megbeszéltünk, remekül meglőtték az ellenfél hármas védőit. Külön örülök, hogy a szélekre is lejutott a labda és Mérai Maja nagyon jó százalékkal használta ki helyzeteit, a szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta.

A védekezésre, különösen a második félidőben nem lehetett panasza a vezetőedzőnek.

– Tudtuk, hogy támadásaik jelentős részét bal oldalról indítják, ezért védekezésünk kulcsa a bal kettes pozíció volt, ezt a feladatot remekül oldotta meg Kovalcsik Bianka, rengeteg faulttal akadályozta ellenfelünket és sok támadószabálytalanságot harcolt ki. Mellette Juhász Gréta és Karnik Szabina is nagyon jól megoldották azt az oldalt – összegzett Józsa Krisztián.

A Kisvárda szombaton, hazai pályán a NEKA ellen folytatja bajnoki szereplését.