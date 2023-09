Tudom, ahhoz, hogy egy futballcsapat jól szerepeljen jelentős szerepet játszik az edző is. A mi településünkön nagy múltja van a labdarúgásnak, ugyanis évtizedekig az NB III-as csoportban játszottak, sőt egy szezont az NB II-ben is letudtak. Sajnos az utóbbi években sok minden megváltozott. A csapat a megyei osztályokban próbált bizonyítani. Örömömre, ebben a szezonban igazán helytállnak a fiúk. Éppen ezért szeretném minden elismerésemet kifejezni a jelenlegi Rakamazi Spartacus labdarúgó csapat edzőjének, Venczel Imrének, aki kinevezése óta komoly pozitív változást hozott a csapat életében. Szerencsére, a jelenlegi szakember nagy hatással volt a korábban eltávozott „kulcs” játékosokra is. Közölük sokan visszajöttek az egyesülethez és nagyon eredményesen szerepelnek. A jelenlegi bajnokságban ez már elfogadható eredmény, amiben szerintem nagy szerepe van a vezetőnek is. Mindezek fényében én reménykedem, a többi szurkolótársammal együtt, hogy lesz még jó futball Rakamazon! Kívánok az egyesületnek a jövőben is eredményes munkát!

- Egy volt elnökségi tag -