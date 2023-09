A középpályás 2018 és 2021 között volt a Fehérvár játékosa, abban az időszakban 106 tétmérkőzésen, azon belül 73 bajnokin lépett pályára (a Kisvárda ellen négyszer szerepelt), utóbbiakon hét gólt szerzett – írja a kisvardafc.hu. A Vidivel bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert és szerepelt az Európa-liga csoportkörében is. Azt követően az olasz Lecce, a moldovai Sheriff Tiraspol és a román FCSB (Steaua) játékosa volt.

Válogatott karrierjének legjelentősebb állomásai közé tartozik, hogy 2017-ben részt vett az U21-es Európa-bajnokságon, illetve tagja volt a 2021-es Eb-n az északmacedón válogatottnak. Négy gólt szerzett a válogatottban, világbajnoki selejtezőn talált be Liechtenstein, Eb-kvalifikációs mérkőzésen pedig Izrael csapatának.

– Izgatottan várom, hogy visszatérjek abba a ligába, ahol az eddigi egyik legjobb teljesítményemet nyújtottam – idézi Boban Nikolovot a kisvárdai klub honlapja. – Szeretném, ha legalább azon a nívón tudnék futballozni, ahogy azt fehérvári játékosként is tettem. Szükségem van két-három hétre ahhoz, hogy teljes mértékben utolérjem magam, a román bajnokság, ahol legutóbb szerepeltem, júniusban ért véget, azóta is edzésben vagyok, úgyhogy nincs nagy lemaradásom. Emlékszem rá, hogy játszottam a Kisvárda ellen, miként arra, hogy kellemetlen, agresszív csapat, bízom benne, hogy ezekkel a stílusjegyekkel most is rendelkezik. Minden erőmmel azon leszek, hogy új csapatomat jó szerepléshez segítsem a jövőben.