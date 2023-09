A Hübner Nyíregyháza BS a felkészülés egyik, ha nem a legfontosabb állomását hagyta maga mögött. A Cápák múlt pénteken és szombaton rendezték meg a harmadik Sitku Ernő-emléktornát, amin a házigazda mellett első osztályú gárdák, nevezetesen a Budapesti Honvéd, a Kecskemét és a DEAC vett részt.

A mieink az elődöntőben számos alkalommal eladták a labdát, a későbbi győztes fővárosiak így gond nélkül nyertek huszonöt ponttal. A harmadik helyért vívott összecsapáson huszonkettővel nyert a KTE, de ez a mérkőzés már sokkal jobb összképet mutatott. A nyíregyháziak sokáig jól tartották magukat, ám egy rövidzárlatot kihasználtak a vendégek, majd a hajrában már óriási magassági fölényben játszva növelték húsz pont felettivé a különbséget.

– Mindkét meccs hozott több mint húsz perc tiszta játékidőt, ami biztató volt ritmusban, ellenállásban és koncentrációban – értékelt Horváth Ákos vezetőedző. – Negatívum, hogy hat-nyolc perces időszakra elveszítettük ezeket. Főleg az első mérkőzésen ütközött ki nagyon, a másodikon már rövidebb volt az ilyen szakasz, és ebben is fejlődést látok. Ilyenkor, ha jó is a ritmusa a játéknak, a játékosok bizalmukat vesztik egymás vagy a szisztéma iránt, és tudat alatt csinálnak valamit, amiről azt hiszik, hogy az jó lesz. Megbeszéltük a fiúkkal, jól reagáltak rá. A Honvéd ellen egészen jól működött két védekezési szisztéma is, a Kecskemét ellen egyfajtát erőltettünk, amit a rutinos magasemberek megbüntettek. Összességében hasznos volt a torna.

A nyíregyháziak helyzetét nehezítette, hogy Bus Iván és Szobi Dániel sérülten kezdte a felkészülést, emiatt ezen a tornán csak egy meccsen léptek pályára, továbbá Bonifert Bendegúz sem volt bevethető. Teljes képet tehát még nem láthattunk, a Blue Sharks­nak viszont már csak két hete maradt a felkészülésből. Ez idő alatt is tömény munka vár a játékosokra.

– Elkezdtük a szisztémához illő egyéni képzést, ami hosszabb folyamat, de már látunk jó jeleket – árulta el a tréner. – Vannak olyan játékosok, akik életükben nem kaptak annyi terhet, amennyi most rájuk vár. Merimmel (Merim Mehmedovic szakmai tanácsadó – a szerk.) egyetértünk abban, hogy alkalmasak rá a fiúk. A legmarkánsabb, hogy Völgyi Marci kint is mozog, részt vesz a szervezésben is, amihez megvan a mozgása és a technikája. Ebbe be kell kapcsolódnia Tarján Izsáknak is, csak neki még távolabbról jönnek ezek az impulzusok, mert az eddigi pályafutásában az volt a szerepe, hogy elzárást adjon, és abból váljon le. A mezőnyök között is van olyan, aki korábban nem kapott szervezőfeladatot, vagy rendezetlen védelem ellen a korán megkapott triplahelyzetet máshogy értékelte. A játékosok érdeklődőek, tetszik nekik a rendszer, és vannak jó jelek, egészen más lesz, amikor nem kétszer akkora méretkülönbséggel vagy villámléptű amerikaival találkozunk.

A Cápák pénteken a szlovák első osztályú Losonccal játsszák az utolsó felkészülési mérkőzésüket, majd jövő pénteken már Budafokon lépnek pályára a bajnokság első fordulójában.