Sűrű hétvégét teljesített a Hübner Nyíregyháza BS. A Cápák pénteken sikerrel mutatkoztak be a Hepp-kupában, majd a debreceni BGK-Prima Akadémia legyőzése után (44–94) vasárnap már a bajnokságban következett a Salgótarján elleni összecsapás. A Nógrád vármegyei együttes eddigi eredményei alapján kötelező feladat előtt állt a Blue Sharks.

Mégsem kezdtek jól a Cápák, Horváth Ákos vezetőedző kevesebb mint két perc után ki is kérte az első idejét. Támadásban eloszlottak a pontok, a leghasznosabban talán Tarján Izsák kosárlabdázott, ugyanakkor védekezésben sok volt a pontatlanság, a vendégek egymás után többször is eredményesek voltak a palánk alól. Az első negyed végén Völgyi Marcell kosarával fordított a Nyíregyháza, ám a lendület még ettől sem jött meg.

A második játékrészben nagyon akadozott a gépezet, támadásban semmi nem jött össze, így a nagyszünetig ellépett a Tarján. A második félidő sem alakult könnyebben, minden biztató momentumra jött egy jó salgótarjáni megoldás.

Úgy tűnt, a harmadik negyed második felére változott a játék képe. Egyre több jó védekezést mutattak be a mieink, a másik oldalon pedig Bus Iván régi önmagát idézve megállíthatatlanul tört gyűrűre. A Salgótarján azonban hihetetlen formában dobta a hárompontosokat, így a hazaiaknak hiába volt egy jó időszaka, a negyed végén tizenegy pontos hátrányban voltak.

A Blue Sharks szenvedett a távoli dobásokkal, a Salgótarján pedig gördülékenyebben kosárlabdázott, így másfél perccel a vége előtt biztosnak látszott a vereség. Akkor aztán őrült hajrába kezdtek a hazaiak. Nagy Simon bevágott egy hárompontost faulttal együtt (a büntetőt is értékesítette), majd dobott egy újabb triplát. Geiger Bálint faulttal együtt ziccerezett, ám 11 másodperccel a vége előtt is még két pont volt a különbség. A Tarján egy büntetőt dobott be, Geiger villámgyorsan dobott közelit, majd a Cápáknak egy újabb kapott büntető után 4.8 másodpercük maradt a saját alapvonalukról, hogy egyenlítsenek, vagy akár meg is nyerjék a meccset. Sajnos az utolsó másodperces dobás lejött a gyűrűről, így a nagy hajrá nem ért győzelmet.

Kosárlabda: férfi NB I./B, Piros-csoport

Hübner Nyíregyháza BS–Salgótarján 82–84 (27–25, 6–18, 23–24, 26–17)

Continental Aréna, v.: Drenyovszki, Bács, Utasi.

Nyíregyháza: Bus 12, Végső 3/3, Füzi 5/3, Bonifert 6/3, Tarján 13/3. Csere: Geiger 16/6, Völgyi 5, Nagy 20/12, Magyari, Szobi 2, Vaskó. Vezetőedző: Horváth Ákos.

Salgótarján: Vas-Teplán 24/18, Cserényi 1, Karanfilovszki 3, Hargitai 13/3, Lajsz 13. Csere: Váits 13, Kalassai 11/9, Ormai 6, Monye. Vezetőedző: Dániel Péter.