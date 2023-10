Újabb vereséget könyvelt el a Hübner Nyíregyháza BS. Hozzá kell tenni, az előzmények ismeretében lehetett ezzel számolni. Mint ismert, a Cápák 1–2-es mérleggel várták a még veretlen pécsiek elleni találkozót.

A Blue Sharks jól kezdett, a második negyedben aztán tíz-tizenkét ponttal ellépett a PVSK, amit hellyel-közzel végig tartottak is a hazaiak. A vendégeknél több jó teljesítmény is akadt. Nagy Simon húsz pontot jegyzett és 27 VAL-t ért el, Völgyi Marcell 15 pontot és 6 lepattanót ért el, 9 alkalommal szabálytalankodtak ellene, Tarján Izsák 19 pontot tett a közösbe, de a mérkőzést végigjátszó, 10 pontos Végső Bálint is dicsérhető.

Mindezen teljesítmények ellenére is 107–93-ra kikapott a Nyíregyháza.

– Nagyjából azt kaptuk, amit vártunk, egy rutinos, nagyon jó erőkből álló PVSK-t – értékelt Horváth Ákos vezetőedző. – Kezdetektől a saját ritmusukat játszották, amivel elég jól tudtuk tartani a lépést, főleg az első negyedben. Szépen játszott a pécsi csapat, amihez gratulálok. Nekünk előre kell nézni. Százhét pontot kaptunk, de nem tudok a védekezésünkre rosszat mondani, egyszerűen nem gyakoroltuk még eleget. A nulláról kellett építenünk a csapatot, hiszen tizenhárom srác az ország tíz pontjáról érkezett. Kell idő, hogy minden működjön.

Noha a következő feladat sem ígérkezik egyszerűnek, pénteken kötelező javítania a Blue Sharksnak az ugyancsak 1–3-as mérleggel rajtoló Óbudai Kaszások elleni hazai mérkőzésen. A tervek szerint itt már bemutatkozik a Cápák múlt héten szerződtetett légiósa, Sioeli Vaiangina is.