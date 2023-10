Kótaj, v.: Balogh.

Kótaj: Csikós – Sallai, Hangácsi (Illés), Nagy D., Papp, Boros (Sárközi), Nardai (Bagoly), Csörgő (Petruska), Szarka, Molnár, Kató (Dencs). Edző: Seregi Mihály.

Csenger: Sass (Korompai) – Szedlacsek, Osváth, Nagy M. (Popovics), Csorvási, Jónás (Mészáros), Antal, Peterman, Gaál (Osztálykán), Bence, Lengyel (Katona). Edző: Juhász Ferenc.

Gól: Nagy D., illetve Lengyel 2, Jónás, Osváth.

Seregi Mihály: – Gratulálok a vendégcsapatnak!

Juhász Ferenc: – Gratulálok a csapatnak! Ha nem is szép játékkal, de eredményesen futballozva sikerült elhozni a három pontot. További sok sikert kívánok a Kótajnak!

Nagykálló–Kemecse 2–0 (0–0)

Nagykálló, v.: Tomori.

Nagykálló: Budaházi – Erdei, Marozsán Zs., Mondok, Homann P., Marozsán M. (Puluczkai), Sipos, Simon, Anda (Haller), Mészáros, Nagy (Lakatos). Edző: Homann Richárd.

Kemecse: Baráth – Varga (Bárdos), Boda (Szaffián), Majoros, Ádám (Hokk Á.), Kovács (Hadházi), Balogh, Csáki, Sógor, Hokk B., Gönczör (Törő). Edző: Sánta Tibor.

Gól: Nagy, Anda. Ifi: 3–4.

Homann Richárd: – Nagyon szerettünk volna hazai pályán is győztesen levonulni a pályáról, ami most egy jó csapat ellen sikerült, ezért nagy gratuláció jár a fiúknak!

Sánta Tibor: – A kállói győzelemnél két dolog nagyobb meglepetés: egyetlen játékosom sem sérült meg és az ellenfél tizenegyen fejezte be a mérkőzést. Gratulálok a Nagykállónak és sok sikert kívánok!

Az Ibrány–Nyíregyháza II. mérkőzést november 8-ára halasztották.