Eredményes szeptemberrel a háta mögött lépett pályára a Kisvárda Master Good SE szombaton a Budaörs vendégeként. Ugyanakkor a hazaiak egy csalódást keltő Kozármisleny elleni vereséggel a hátuk mögött kezdték meg a hatvan percet, amelyet szurkolóikkal Józsa Krisztián csapata ellen szerették volna feledtetni. Ennek megfelelően koncentráltam kezdték a találkozót, Pálos-Bognár Barbara góljaival percek alatt három gólos előnybe kerültek, a rutinos játékos találatai mellett jól forgatta csapatát. Nehezen melegedett játékba a Kisvárda, az első találatukra hat percet kellett várni. A kezdeti nehézségek után aztán összeállt a vendégek védekezése, magasan fellépve tördelték a hazaiak támadásait, akik sokszor passzívig támadtak. Aztán lassan elöl is magukra találtak Sápi Grétáék, a beálló harmadik góljával először volt egyenlő az állás. Majd Karnik Szabina hetesével negyedóra játék után már kisvárdai vezetést mutatott az eredményjelző. Buday Dániel nem is habozott tovább, kikérte első idejét. A rövid pauzát követően érkezett Debreczeni-Klivinyi Kinga, akinek vezetésével percek alatt fordítottak. Nem hagyta azonban magát a Kisvárda, bár támadásaikat eredményesen terelték be középre, átlövőik rendre eredményesek voltak, Siska Pálma, Juhász Gréta és Karnik Szabina találataival tartották a lépést a hazaiakkal. A játékrész utolsó lehetősége a Budaörs előtt adódott, az időntúli szabaddobást azonban a kapufán landolt, így döntetlen állással vonultak öltözőbe a felek.

Parádésan kezdte a második félidőt a Kisvárda, ismét villant Siska Pálma, majd Karnik Szabina és először a mérkőzésen három volt közte. Jött is a hazai időkérés, ezt követően a tőlük megszokott hét a hat elleni támadójáték következett és hátul megnyitották a falukat. Minden erőfeszítésük azonban hiába való volt, mert a Kisvárda pattogósan keményen védekezett, elöl pedig higgadtan szőtte támadásait és tovább növelte előnyét, Gém Léna találatával már hattal vezettek. A csapat ettől ahelyett, hogy megnyugodott volna, elsiette támadásbefejezéseit, ezt kihasználva visszajött a mérkőzésbe a Budaörs. Akijama elhibázott hetese után, egyenlítettek, sőt az utolsó percre fordulva náluk volt az előny. Vendég időkérés után aztán Juhász Gréta egalizált és ez maradt a végeredmény is.

Moyra-Budaörs–Kisvárda Master Good SE 29–29 (13–13)

Budaörs, 680 néző, v.: Bóna, Földes.

Budaörs: Mistina – Vártok T. 1, Szekerczés 5/4, Gergely-Zsigmond, Pálos-Bognár 5/1, Hudák, Szabó A. Csere: Vártok R. (kapus), Szövérdffy-Szabadfi 5, Uhrin 2, Debreczeni-Klivinyi 10/1, Schneider 1, Mlinkó, Szabó-Májer, Tóth M. Edző: Buday Dániel.

Kisvárda: Mátéfi – Gém 1, Sápi 4, Karnik 5/2, Juhász 6, Kovalcsik B., Mérai 1. Csere: Torda (kapus), Novak, Ajano, Siska 4, Szabó L. 4, Bucsi, Akijama Kiállítások: 10, illetve 8 perc. Hétméteresek: 7/6, illetve 9/6.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–0. 12. p.: 5–2 . 16. p.: 5–6. 20. p.: 10–8. 25. p.: 11–11. 35. p.: 14–16. 42. p.: 16–20. 51. p.: 20–26. 55. p.: 25–26. 58. p.: 28–28.

Mesterszemmel

Buday Dániel: – Hatvan percen keresztül naggyá tettük Mátéfi Dalmát. Nehéz a Kisvárda ellen játszani, mert jó a kapusa és a védelme. Meg voltak a lehetőségeink az első harmincöt percben, hogy ellépjünk tőlük és kicsit megnyugodjunk, de ez pont fordítva történt, ők szereztek megnyugtató előnyt. Elismerésem a csapatomnak az utolsó tizenöt percben nyújtott extra teljesítményért, akaratért. Erre lehet építeni. Egy pont végülis jobb, mint a nulla.

Józsa Krisztián: – A meccs előtt aláírtuk volna az egy pontot. Amikor öt góllal vezettünk, kezünkben volt a győzelem, de ezzel nem tudtunk élni. A végjáték megint nem állt nekünk, szóval ez egy igazságos döntetlen.