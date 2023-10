További eredmények: Ungvár–DVSC U21 46–24 (22–14), Miskolc–Hajdúböszörmény 39–23 (21–11).

Férfi

Hajdúnánás–Tiszavasvári-SZIKE 33–27 (13–13)

Hajdúnánás, 120 néző, v.: Kovács, Széles. Tiszavasvári: Tóth – Balogh 5, Tuska 3, Bohács 6/2, Gazdag 2, Kórik 4, Horváth 2. Csere: Boczák, Molnár L. (kapusok), Balázs 3/1, Orosz 1, Halmos 1, Csikós, Kozma. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 12, illetve 16 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3.

Türk Ferenc: – Azt gondolom, hogy az első félidőben előnyt kellett volna szereznünk, amivel nyugodtan gazdálkodva kezdhettük volna meg a második játékrészt. Nem így sikerült, nem tudtunk kihasználni a hazai csapat hibáit, akik viszont a mi védekezési hibáinkat magabiztosan kihasználva nyerték meg a mérkőzést.

Nyírbátor–DEAC II. 28–22 (18–12)

Nyírbátor, 150 néző, v.: Harsányi, Magyar. Nyírbátor: Gadnai – Albecz 2, Mészáros 2, Varga L. 7, Bor 4, Tamás 3, Szedlacsek 8. Csere: Felföldi (kapus), Weibli 1, Beregi, Siket, Varga R., Lapos, Láng 1. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 14, illetve 6 perc. Hétméteresek: 0, illetve 6/4.

Falcsik Miklós: – Úgy gondolom jó úton járunk, egy jó erőkből álló Debrecent győztünk le magabiztosan. Sajnálom azonban, hogy a hétvégén ismét szünet következik.

Balmazújváros–Kisvárda 23–27 (14–10)

Balmazújváros, 300 néző, v.: Rácz, Rigó. Kisvárda: Hostisóczki 1 – Czeglédi B. 2, Bod 5, Ruzsinszki 4, Gyebnár 2, Kovács Á., Bottka Á. 6/2. Csere: Király N. 7, Kapdos, Jenei, Petykó, Revák, Kertész. Játékos-edző: Simon András. Kiállítások: 2, illetve 12 perc. Hétméteresek: 6/3, illetve 3/2.

Simon András: – Ismét bebizonyítottuk, hogy milyen erős csapategységet alkotunk. Négygólos hátrányból is felálltunk és megfordítottuk a mérkőzést, úgy hogy a vége előtt már öt góllal is vezettünk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mindenki maximálisan kivette a részét a sikerből, ezek mellett még extra teljesítmények is voltak, a kapuban Hostisóczki Tamás, a mezőnyben pedig Király Nándor alkotott maradandót.

További eredmény: Hajdúböszörmény–Hajdúszoboszló 28–31 (16–14).

Vármegyei férfi bajnokság

Eredmények: Balkány–Fehérgyarmat 35–67 (15–34), KSZSE–SZIKE 2 40–32 (22–19), SZIKE-Nyírpazony–SZIKE 1 35–51 (16–23).

