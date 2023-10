Vasárnap négy mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban.

Kállósemjén–Nagykálló 1–3 (1–2)

Kállósemjén, v.: Rendek.

Kállósemjén: Ovszijenko – Ferencz (Szabó I.), Törtei (Tóth), Hamza, Jónucz (Danó), Fodor, Lakatos L., Pekk, Lakatos B., Kornutyak, Hegedűs (Szabó S.). Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Nagykálló: Budaházi – Erdei, Marozsán Zs., Mondok, Marozsán M. (Lakatos), Sipos, Haller (Homann P.), Marinka, Baráz, Anda (Bencs), Mészáros. Edző: Homann Richárd.

Gól: Hegedűs, illetve Anda (11-esből), Baráz, Sipos. Kiállítva: Marinka.

Vologyimir Ovszijenko: – A vereségért vállalom a felelősséget. A héten két mérkőzést játszunk, levonjuk a következtetést. Megyünk tovább!

Homann Richárd: –Hatalmas gratuláció az egész csapatnak!

Ibrány–Kótaj 1–1 (0–1)

Ibrány, v.: Makszim.

Ibrány: Tóth – Bégányi (Kiss), Bökönyi, Molnár, Farkas, Bertók (Barzó), Hornyák (Bészély), Csatári, Ács, Szabó, Nagy. Játékos-edző: Kiss Péter.

Kótaj: Reszler – Sallai, Hangácsi, Nagy, Papp (Sárközi), Boros, Nardai, Csörgő, Szarka (Bagoly), Molnár, Kató (Tüzes). Edző: Seregi Mihály.

Gól: Ács, illetve Papp.

Kiss Péter: – Közel sem játszottunk úgy, mint az elmúlt hetekben, így továbbra sem tudtunk előrébb lépni. Akaratban és hozzáállásban javulni kell.

Seregi Mihály: – Inkorrekt játékvezetés mellett – amit nagyon régóta nem láttam – csak az egy pontot tudtuk elhozni Ibrányból. Ettől függetlenül végig mi uraltuk a pályát és nyerhettünk is volna. A fiúknak gratulálok a jó játékért. További sok sikert az Ibránynak!

Újfehértó–Nagyecsed 1–4 (1–1)

Újfehértó, v.: Kosztyu.

Újfehértó: Nagy – Simonka, Somogyi (Barta), Mezei (Varga), Angyal (Miterkó), Kis (Urr), Zámbó, Pallai, Daróczi, Nagy, Benke. Edző: Piskóti Zsolt.

Nagyecsed: Szabolcsi – Sarkadi G. (Jónás), Zámbó, Marinas, Ladányi (Nagy), Pócsi, Kóka, Nagy (Nyíregyházi), Erdős, Szabó, Somlyai (Jóni). Edző: Harbula Balázs.

Gól: Somogyi, illetve Szabó 2, Somlyai, Nyíregyházi.

Piskóti Zsolt: – Gratulálok Nagyecsednek!

Harbula Balázs: – A meccs összképét tekintve szerintem megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, még ilyen különbséggel is. Már az első félidőben is kijöhetett volna a különbség, de a fiúk szeretik a show-t. Köszönjük az újfehértóiak vendéglátást és további sok sikert nekik!