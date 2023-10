Rangadó vár az A’Stúdió Futsal Nyíregyházára. Berettyóújfalu elleni mérkőzéssel kapcsolatban nem írhattunk volna ilyet még egy évvel ezelőtt sem – pedig Lovas Norbert együttese tavaly decemberben 6–4-re győzött idegenben –, a jelenlegi forma alapján viszont két élcsapat találkozik egymással péntek este.

A jó forma nem mást jelent, mint zsinórban megnyert négy meccset.

– Jó a csapategység, megvan az alázat, rendkívül jó kapusteljesítmény szerencsével is párosult az utóbbi mérkőzéseken, valamint feljavult a helyzetkihasználásunk – összegezte a vezetőedző kérésünkre, mi volt a siker receptje az elmúlt hetekben. – Nagyon jó a morál a csapaton belül, megvan a versenyhelyzet, mindenki maximumra törekszik edzéseken is. Kilenc-tíz játékosra számíthatok, bátran nyúlhatok hozzájuk.

A Stúdió a harmadik, a Berettyóújfalu a negyedik pozícióból várja az összecsapást. A Hajdú-Bihar vármegyeieknél persze kiváló légiósok és válogatott játékosok szerepelnek, az eredmények alapján mégis megjegyezhetjük, hogy a két csapat talán sosem volt még ennyire közel egymáshoz.

– Jó formában vagyunk, jól dolgoztunk eddig és a héten is jó edzésmunka folyt. A Berettyóújfalu előttünk jár még, hiszen évek óta bajnoki döntőt játszik, a rutint és a meccsszámot nem tudjuk produkálni, de ha mindenki koncentrál, a korábbiakhoz hasonlóan jó kapusteljesítményt nyújtunk és szerencsénk is lesz, akkor a jelenlegi forma alapján ki-ki meccset játszhatunk. Ez is a célunk, meglátjuk, mi sül ki belőle. Biztos, hogy az elsőtől az utolsó percig nagyon kell koncentrálnunk – szögezte le Lovas Norbert.

Futsal: NB I.

1. Haladás 9 8 - 1 41-15 24

2. Veszprém 9 6 2 1 36-20 20

3. Nyíregyháza 9 5 2 2 36-18 17

4. Berettyóújfalu 9 5 2 2 30-17 17

5. Kecskemét 9 4 2 3 26-25 14

6. Nyírbátor 9 4 1 4 27-28 13

7. Újpest 9 3 2 4 28-29 11

8. Aramis 9 3 2 4 23-32 11

9. DEAC 9 2 4 3 26-25 10

10. Maglód 9 2 1 6 17-36 7

11. MFA 9 1 1 7 20-42 4

12. PTE-PEAC 9 1 1 7 13-36 4