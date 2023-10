Szombat

Vásárosnamény (8.)–Nyírbátor (7.)

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – A mi helyzetünkben hazai pályán csak a győzelem elfogadható.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Magabiztos, szívós ellenfél otthonába látogatunk, de nekünk nem lehet más célunk, mint hogy pontokkal érkezzünk haza Naményból.

Nyírmeggyes (16.)–Mátészalka (4.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Nagyon mély gödörben van a csapat, de elérkeztünk a Nyírmeggyes–Mátészalka összecsapáshoz, ami minden évben kiemelt fontosságú számunkra. Az elmúlt években nagyon jó mérkőzéseket produkáltunk, remélem, most is felnövünk a feladathoz.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, hiszen a Nyírmeggyes elleni szomszédvári rangadónak mindig külön presztízse van. Ha pontokkal akarunk távozni, akkor maximális fegyelemre, alázatra és kiváló játékra lesz szükségünk.

Csenger (12.)–Mándok (2.)

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – A héten sikerült rendezni a sorokat, új lendülettel vágunk neki a mérkőzésnek, amelyen győzni szeretnénk.

Kocsis János, a Mándok edzője: – Nem biztos, hogy a legjobb játékunkat mutattuk múlt héten, viszont a csapat küzdeni tudásból, fegyelmezettségből és racionalitásból jelesre vizsgázott. Bízom benne, hogy ez a része megmarad hétvégére és egyéni teljesítményekben javulunk. Ha ez a két dolog találkozik, akkor három pontot tudunk szerezni.

Nyíregyháza II. (10.)–Kemecse (5.)

Lengyel Roland, a Nyíregyháza II. edzője: – A Kemecse edzője, Sánta Tibi kollégánk, mondhatni, hogy közülünk való, mint ahogy a játékoskeret nagy része is nálunk nevelkedett. Hasonló felfogásban játszanak, mint mi. Azt kívánom, hogy a nézők közönségszórakoztató játékot és sok gólt lássanak! Győzzön a jobbik!

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Az elmúlt mérkőzésen már sikerült minimálisra szűkíteni a ki nem kényszerített hibákat és a játékunk is folyamatosan fejlődik. Bízom benne, ez a folyamat folytatódik, mert előbb-utóbb jó eredménnyel is fog párosulni.

Vasárnap

Kállósemjén (1.)–Nagykálló (11.) – 13 óra

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Hazai pályán csak a győzelem az elfogadható eredmény számunkra.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Egyelőre nem ugyanazok a két csapat céljai a bajnokságban, de készülünk, érkezünk és a labda gömbölyű...

Ibrány (14.)–Kótaj (15.)

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Bármilyen felállásban is lépünk pályára, itt az ideje, hogy elkezdjük itthon a pontgyűjtést.

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Két, nagy múltú csapat csap össze a hétvégén, ráadásul a találkozó szomszédvári rangadónak is tekinthető. Tudjuk, hogy a hazai együttes is nagyon készül ellenünk, de nekünk eltökélt célunk az, hogy egy nagyon jó mérkőzésen begyűjtsük Ibrányban a három pontot.

Újfehértó (6.)–Nagyecsed (9.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Az első idegenbeli győzelmünk akkor érne igazán sokat, ha hazai pályán is újra győztesen hagynánk el a játékteret. Ehhez egy nagyon jó formában lévő és remek játékoskerettel rendelkező Ecsedet kellene legyőzni.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Vasárnap láttam az Újfehértó vendégszereplését, amin jó teljesítményt nyújtott. Szerencsére mi sem vagyunk rosszak, így háromesélyes a találkozó végkimenetele, de egy biztos, igazi rangadót láthatnak a nézők.

Nyírbéltek (13.)–Tarpa (3.)

Tripsánszki János, a Nyírbéltek szakmai vezetője: – Hazai pályán megpróbálunk olyan eredményt elérni, ami számunkra kedvező lehet.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – A hétvégi mérkőzésen is ugyanabban a felfogásban lépünk pályára, ahogyan azt tettük eddig is. Természetesen bízom az eredményes szereplésben.