Abból a szempontból sikeresnek mondható a Várda Labdarúgó Akadémia focicsapataink hétvégi szereplés, hogy több meccset nyertek mint veszítettek. Az U16 és az U15 idegenben vitézkedett, előbbi Felcsúton, utóbbi Szombathelyen. A kicsik Debrecenben vizitáltak és mindkét csapat (U13, U12) diadalmaskodott. A 17 évesek ikszeltek Diósgyőrben, az U19 Felcsúton, az U14 hazai pályán szenvedett vereséget.

A Nyíregyháza Spartacus fiataljai közül az U19 és az U17 hazai pályán kapott ki, az U14 pedig Békéscsabán. Utóbbiak meccsén mindkét csapat öngólt is szerzett. A 16 évesek ikszeltek a vendég III. Kerület ellen, a 15 évesek egy hetessel zárták a hetet a vendég paksiak ellen. A kicsik szintént parádéztak, az U 13 és az U12 összesen 24 gólt szerzett és mindössze egyet kapott Mezőkövesden.

A Tarpa SC számára nem termett babér a Fradi vendégeként, a zöld-fehérek harmadik gólját az az Ádámszki Milán szerezte, aki Nyíregyházáról igazolt a fővárosiakhoz.

U19. Kiemelt csoport

Puskás Akadémia FC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (1–0)

Várda LA: Kovács – Biljusz, Tenkács, Osztrovka, Szikszai (Racskó), Rózsa, Mavrodij (Krucan), Babics, Babják (Kozák), Klinfinszkij (Kobeljas), Kancsij (Scsadej). Edző: Csernijenko Ruszlan

Gól: Mondovics (31.).

Csenijenko Ruszlan: – Jól kezdtük a mérkőzést, enyhe mezőnyfölényben játszottunk, és volt három-négy lehetőségünk arra, hogy megszerezzük a vezetést. Ezt elmulasztottuk, a Puskás viszont élt egy kontratámadás adta eséllyel. A szünet után is mindent megtettek a srácok, de ekkor már az ellenfél is veszélyesebben játszott. Tanulság, hogy a meccset akkor kell eldönteni, amikor lehet, ezt mi nem tettük meg, így megint pont nélkül maradtunk idegenben.

Ferencváros-Tarpa SC 3-0 (2-0).

Tarpa SC: Csicskan - Palcsej (Hilka), Szojma, Lovcsikov, Mihaljcsk (Doloh), Kolesnyik (Kostik), Zajka (Záhijev), Boldizsár, Burdika, Vintkij (Prihoda), Soltis. Edző: Volodimir Kyulyk.

Gól: Benczik (24.), Farkas (44.), Ádámszki (79.).

Alap-csoport

Nyíregyháza Spartacus-UTE 0-5 (0-1)

Spartacus: Tóth Milán - Takács(Zelicskovics), Ur, Bodnár, Turóczi, Tóth N, Veszeli (Pók), Tóth Máté(Lupsa), Lakóczi, Kárpátfalvi, Czimer

Edző: Balogh Zoltán.

Gól: Papp (45.), Rajnai (60., 90.), Danyi (72.), Borszáki (84.)

U17. Kiemelt csoport

Diósgyőri VTK–Várda Labdarúgó Akadémia 2–2 (1–1)

Várda LA: Tkacsenko – Németh, Csáki, Bac, Fedorov (Borovszkij), Molnár, Koljada (Barati), Csengeri (Csarkó.), Rudik, Prjamov, Milik (Kozma). Edző: Belényesi Miklós

Gól: Gyenes (6.), Szakos (51.), illetve Csengeri (17.), Kozma Zs. (74.). Kiállítva: Bac (29.).

Belényesi Miklós: – Gratulálok a játékosoknak a teljesítményükhöz, nagyon nagy munkát tettek bele a mérkőzésbe. A tavalyi csapatunknál tapasztaltunk hasonlót, mikor megfordul valami a fejekben, és jó átélni mindazt, ami a pályán történik. Rosszul kezdtük a mérkőzést, hamar hátrányba kerültünk, utána viszont nagyon jól reagáltunk a történtekre, gyönyörű gólt szereztünk és már átvettük az irányítást, mikor megkaptuk az érthetetlen piros lapot. Ez sajnos mérkőzés eredményét befolyásoló döntés volt! Játékrendszert váltottunk, ami működött, nem szerzett volna gólt az ellenfél, de jött egy érthetetlen tizenegyes, amit végképp nem értettünk, mert becsúszó játékos ugyan hova tegye a kezét? Ismét jól reagáltunk, emberhátrányban is sokkal több veszélyes helyzetünk volt, és akkor még a végére még egy slusszpoén, hogy szabadrúgást rúgnánk a 89. percben jó helyről, erre a játékvezető úgy gondolta, hogy hosszabbítás nélkül lefújja a mérkőzést. Ennyi mindent egyszerre még nem éltünk át, de ezen is túl vagyunk. Ami szembetűnő volt, hogy végre jelentkeztek a kisvárdai jegyek, mentálisan és fizikálisan is felőröltük az ellenfelet, csak a harmadik gól hiányzott.

Nyíregyháza Spartacus-DVSC 0-3 (0-1)

Spartacus: Barancic - Kovács, Jakab, Tóth M., Balogh, Ferenczi, Hegedűs (Tóthszegi), Pataki, Halász, Tran Ba, Bora (Bakó), Dankó. Edző: Szatke Zoltán.

Gól: LOvas (3.), Kabari (71.), Ktristóf (85.)





U16. Kiemelt csoport

Puskás Akadémia FC–Várda Labdarúgó Akadémia 0–1 (0–0)

Várda LA: Mihajljuk – Horvát, Fedor, Petics (Bobal), Amászta, Buda, Knisz, Veprik (Erdős), Piros, Lupij, Jazsik. Edző: Márton István

Gól: Knisz (92.).

Márton István: – Mindkét csapat felvállalta a magas letámadást, valamint a nyílt támadójátékot, ezért itt is, ott is akadtak helyzetek. Az utolsó pillanatig hittünk a győztes gól megszerzésében, amit a hosszabbításban sikerült is elérnünk.





Alap-csoport

Nyíregyháza Spartacus-III.Kerületi TVE 1-1 (1-1)

Spartacus: Papik - Selymes, Máté, Vaidych, Kondor, Szabó, Bagoly, Melich, Kalán, Berezhnoi (Ling), Kovács(Makó). Edző: Papp Ákos.

Gól: Kalán (7.), illeve Gosztola (3.).

U15. Kiemelt csoport

Illés Akadémia-Haladás–Várda Labdarúgó Akadémia 0–1 (0–1)

Várda LA: Herc – Osztroha, Táth (Oláh), Budaházi, Fodor, Szarvas, Nagy, Hodovanec, Volvacs (Gombkötő), Szencsenkov, Kiss (Fidler). Edző: Törtei Tamás.

Gól: Budaházi (8.).

Törtei Tamás: – Ugyanolyan sok hibával játszottunk mint szerdán, annyi különbséggel, hogy most taktikailag fegyelmezettek voltunk és beleálltunk a párharcokba. Igazi csapatmunka volt. Gratulálok a srácoknak!



Alap-csoport

Nyíregyháza Spartacus-Paks 7-1 (5-1)

Spartacus: Novák Z.(Simon), Majoros, Villás, Hatházi(Jeles), Király(Böszörményi), Uray(Kosztyu), Szenes, Juhász, Novák B., Kiss(Takács), Kranyik. Edző:Tudja Dávid.

Gól: Király (7.), Uray (16., 36.), Juhász (26., 30., 69.), Kranyik (56.).



U14. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –Diósgyőri VTK 1–5 (0–2)

Várda LA: Székely (Szkalij) – Suba, Dovganics (Száraz), Gyarmati, Dovbak, Szitnik (Dzsatalov), Helmeczi, Kravcsuk, Hadházi L. (Tiscsenko), Tkacs (Jurik), Khizsnjak. Edző: Katona György

Gól: Dzsatalov (50.), illetve Szabó (6.), Szemes (33.), Schön (47.), Kozma (74.), Pasajev (76.).

Katona György: – Bátortalanul kezdtünk. Sajnos ez az egész első félidőre is elmondható, mert a párharcok nagy részét az ellenfél nyerte meg. A második játékrészben kicsit változott a helyzet, akkor már voltak lehetőségeink, de a ezúttal az ellenfél fizikai fölényével nem tudtunk mit kezdeni, így megérdemelt vendégsiker született.

Alap-csoport

Békéscsaba-Nyíregyháza Spartacus 6-4 (4-2)

Spartacus: Varga, Vasvári (Csáki), Nagy, Papp, Villás, Kalló (Molnár), Ferenc (Gönczör), Túróczi, Czifra (Anda), Tasnádi (Lőrincz), Császár. Edző: Deme Attila.

Gól: Batta (3.), Császár (öngól, 12.), Bodnár (24., 56.), Rotár (33., 77.), illetve Szőllősi (öngól, 2.), Ferenc (20.), Túróczi (60., 66.).

U13. Észak-kelet

Debreceni EAC–Várda Labdarúgó Akadémia 2–7 (0–2, 1–4, 1–4)

Várda LA: Halász – Takács, Kulik, Povhanics, Kapitány, Csendes, Licz, Szpivák, Grica. Csere: Bódi , Paronai, Orgován, Sajtos, Tóth. Edző: Oláh Levente.

Gól: Szabados (21.), Bacsa (76.), illetve Kulik (13., 18., 24. és 68.), Povhanics (30., 70. és 79.)

Oláh Levente: – A szezon eddigi legjobb játékával rukkoltunk elő, aminek nagyon örülünk. A múlt heti gyengébb játékunk után újra a megfelelő ritmusban fociztunk. Támadásban és védekezésben is rendben voltunk, mindenki hozzátette a maga részét ehhez a sikerhez, amihez gratulálok minden játékosnak! A két kapott gól és a rengeteg kihagyott helyzet miatt van némi hiányérzetem, de az összkép pozitív.

Mezőkövesd-Nyíregyháza Spartacus 1-9 (1-2, 1-3, 1-9)

Spartacus: Cservenyák - Muskóczki, Száfta, Kicsák, Kosztyu, Sallai M., Sallai D., Varga, Oláh. Csere: Nagy L., Barta, Kenyeres, Gűál, Balla, Madura,Nagy B., Jacsó. Edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Balatoni (15.), illetve Sallai M. (8., 58.), Varga (10.), Kenyeres (32.), Sallai D. (56., 58.), Gál (70.), Balla (76.), Madura (79.)

U12. Észak-kelet

Debreceni EAC–Várda Labdarúgó Akadémia 2–5 (1–1, 1–2, 2–4)

Várda LA: Éles – Balogh, Nagy , Varga, Németh, Illés, Obsitos, Osztroha, Vaszilykiv. Csere: Mészáros, Szabó, Nagy, Beresnyák, Koszta, Sztolykó, Soltész. Edző: Baksa Zoltán

Gól: Gicsei (9.), Harsányi (55.), illetve Németh (5.), Vaszilykiv (26.), Sztolykó (53. és 55.), Soltész (80.).

Baksa Zoltán: – Rossz felfogásban kezdtünk, tompán, enerváltan futballoztunk, sok volt a ki nem kényszerített hiba. A mérkőzés nagy részében a játék az ellenfél térfelére korlátozódott. Mezőnyben domináltunk ugyan, de kulcspasszainkba, valamint befejezéseinkbe az esetek többségében hiba csúszott. Levonjuk a megfelelő következtetéseket, azokat átbeszéljük és készülünk a következő összecsapásra.

Mezőkövesd-Nyíregyháza Spartacus 0-15 (0-3, 0-4, 0-11)

Spartacus: Bukovinszki - Torresan, Nagy G., Szilágyi, Seregi, Heidinger, Sipos, Kömlei, Sinka. Csere: Hengsperger, Spekker, Hatházi, Kováécs, Fodor, Szabó, Papp, Novák. Edző: Nemes Sándor.

Gól: Nagy G. (2.), Sipos (13., 59.), Szilágyi (14., 60.), Kovács (30., 71., 72., 78.), Fodor (38.), Sinka (53.), Szilágyi (60.), Hatházi (64., 79.), Spekker (76.), Szabó (77.)