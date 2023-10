Mint arról korábban beszámoltunk, botrányba fulladt a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság egyik mérkőzése. Az esetről videót is mutattunk. A rend azóta helyreállt és csapatok több, mint 400 mérkőzésen vannak túl.

– Mint ahogy minden évben, ezúttal is színvonalas mérkőzéseket játszanak a csapatok, kiegyenlített párharcok zajlanak, már csak négy hibátlan alakulat van – mondta Dajka László, főszervező a Nyíregyházi Sporthírek oldalon.

A stadionban zajló építkezések nehezítik a lebonyolítást, de így is öt pályát tudnak használni. Október végén befejeződik az őszi idény, novemberben pedig indul a terembajnokság.

– Alig egy hét szünet lesz, majd visszatérünk a tavalyi helyszínre, a minden igényt kielégítő nyírpazonyi sportcsarnokba.

A mérkőzéseket kedden és szombatonként játsszák. A terembajnokságra október 13-áig lehet nevezni.