Mint ismert, a Fatum-Nyíregyháza 3:1-re kikapott a spanyol Andalucia otthonában a női röplabda Challenge-kupa első fordulójában, a 32 közé jutásért rendezett párharc első mérkőzésén, múlt hét szerdán.

A szerdai visszavágó előtt hatalmas fegyvertényként hat, hogy az Extraliga első fordulójában Tomás Varga tanítványai, sokak meglepetésére legyőzték a Békéscsabát, amely mentálisan hatalmas löketet adhat a FP Pro Voley Andalucia ellen.

Fontos a regeneráció

– Tudtunk egy picit pihenni a békéscsabai mérkőzést követően, amelyre nagy szüksége volt már a lányoknak, hiszen az előző héten a rengeteg utazás miatt nem maradt túl sok időnk a regenerálódásra – kezdte a találkozó felvezetését Tomás Varga vezetőedző. – Hétfőn ellenben már kőkeményen beleálltunk a munkába, készülünk a spanyol csapat elleni visszavágóra. Valljuk be őszintén nem sikerült a legjobban a kinti meccs, elsősorban az effektivitás volt a különbség. Az Extraligában aratott győzelmünk ellenben kellő motiváltságot biztosít, mondhatjuk úgy is, hogy a múlt hét két ellenkező végletet hozott, szerdán még csalódottak voltunk, de tisztában voltunk azzal, hogy tudunk javulni és ezt a BRSE ellen bizonyítottuk is, így pedig a csapaton belüli hangulat is mindjárt jobb.

A visszavágón a nyírségi egyletnek 3:0-s vagy 3:1-es siker esetén is aranyszettet kell játszania, amit értelemszerűen meg is kell nyerni a továbbjutáshoz.

A legfőbb cél a győzelem

– Az első meccsen nagyon pontatlanul játszottunk, lényegében az egész mérkőzésen gondjaink voltak a nyitásokkal, amit a spanyol ellenfelünk kegyetlenül kihasznált. A Challenge-kupa visszavágója nagyon nehéz ütközetnek ígérkezik, tisztában vagyunk vele, hogy az aranyszettért kell küzdenünk, de elsősorban nem azt fogjuk nézni, hogy mennyi az eredmény, a legfőbb célunk, hogy győzzünk, hiszen a matematikával mindenki tisztában van – zárta gondolatait a tréner.

Az FP Pro Voley Andalucia, amely története első európai kupameccsét nyerte a Nyíregyháza ellen, a hétvégén szintén győzelmet aratott hazája bajnokságában, miután 3:1-re verte a CV Cuesta Piedra csapatát. Az ibériai egylet kedvezőbb helyzetből várja a CEV-párharc folytatását, hiszen számára még egy 2:3-as vereség is elegendő lehet a továbbjutáshoz.

A mérkőzést szerdán 18 órától rendezik a Continental Arénában.