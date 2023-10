Közel sem a terveknek megfelelően indult a Hübner Nyíregyháza BS idénye. Mint ismert, a Blue Sharks az eddigi három meccséből csupán egyet nyert meg. Előzetesen a Budafok és a Salgótarján is verhetőnek tűnt, az említett két csapatnál erősebbnek vélt Jászberény otthonában viszont magabiztosan nyertek a Cápák. Ha a fordított logika érvényben marad, akkor pénteken is bizakodva léphetnek pályára a nyíregyháziak, a papírforma szerint viszont a lehető legnehezebb feladat vár a csapatra.

A két éve még A csoportos, az előző szezonban döntős PVSK a bajnokság egyik, ha nem a legerősebb csapata, mindezt tetézi, hogy Horváth Ákos együttesének idegenben kellene javítania. A pécsiek olyan rutinos játékosokat foglalkoztatnak mint Horti Bálint, Halász Ákos, Bíró Olivér vagy Antóni Csanád, hozzájuk érkezett egy fiatal szerb irányító, valamint a nyíregyházi Mokánszki Máté, aki az első három meccsen 12.3 pontot és 6.7 lepattanót átlagolt. A baranyaiaknak nem csupán erős a keretük, az eddigi tapasztalat szerint jól is funkcionál, legalábbis ezt mutatja, hogy a Vasas mellett az egyetlen veretlen csapata a bajnokságnak.

– A pécsiek eredménye és a mutatott játéka miatt is mondhatjuk, hogy az eddigi legnehezebb ellenfelünknek ugrunk neki – mondta el Horváth Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – Pont azért, hogy az önbecsülésünket helyre rakjuk, igenis úgy megyünk oda, hogy komoly kihívók leszünk. A PVSK kerete minimálisan változott az előző idényhez képest, ami sokat számít. Halász Ákos nagyon sokat hozzátesz a játékukhoz szervezésben, a korábbi válogatott kerettag Horti Bálint is fontos játékosuk, de nem is kell külön kiemelni senkit, a nagy A csoportos rutin összességében meghatározza a csapat játékát.

Mint arról szerdán beszámoltunk, a Cápák az új-zélandi Sioeli Vaianginával erősítették meg a keretüket, ám információink szerint ő még nem léphet pályára pénteken.