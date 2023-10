Rangadó ér rangadót a Nyíregyháza Spartacusnál. A Szpari úgy hozott össze veretlen mérleget, hogy az első tizenegy fordulóban játszott már az élvonalból frissen kiesett Budapest Honvéddal, a bombaerős kerettel rendelkező és jelenleg is listavezető ETO FC Győrrel, a mérkőzés időpontjában második helyen álló Budafokkal, az első kilenc meccsen csupán négy gólt kapó Péccsel és a kilencmérkőzéses veretlenségi sorozattal érkező Kazincbarcikával.

Ezek után az eddigi talán ­legnehezebb feladat előtt állnak a nyíregyháziak, a következő ellenfél ugyanis a Vasas. A fővárosiak az előző idényben még az élvonalban szerepeltek, a kiesés után döcögősen kezdtek, majd a harmadik fordulótól elkapták a fonalat, a válogatottszünet előtt viszont 4–3-ra kikaptak a Kozármislenytől, így 18 ­ponttal a negyedik helyen ­állnak jelenleg. Keretük kiemelkedik az NB II.-ből, a csapat tele van korábbi válogatott vagy jókora első osztályú tapasztalattal rendelkező labdarúgóval, a teljesség igénye nélkül itt említhetjük meg Holender Filipet, Novothny Somát, Radó Andrást, Baráth Botondot vagy Urblík Jozefet.

A kihívás tehát nagy, de a Szpari bizonyította már többször, hogy senki ellen sem kell megijednie.

– Örülünk annak, hogy eddig jól sikerült a szereplés, de keményen dolgozunk is ezért – idézi a nyíregyházi klub honlapja Tímár Krisztián vezetőedzőt. – Mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és a csapatjáték is épül, szeretnénk, ha ez így lenne a folytatásban is. A keret tagjai vevők a munkára, és várjuk a következő feladatot. A Vasas egy nagy múlttal rendelkező klub, szeretne az első osztályba visszakerülni, ezért a vasárnapi egy nagyon fontos mérkőzése lesz az őszi szezonnak. Igyekszünk jól felkészülni a rangadóra, és remélem, úgy, ahogy eddig is, most is stabilak, jól szervezettek és agresszívak leszünk idegenben is. Pontot, pontokat szeretnénk szerezni a hétvégén.

Az angyalföldiek rutinos labdarúgói mellett olyan tehetséges fiatalok is játszanak, mint a 21 éves Tóth Milán, aki Nagy Dominikhoz hasonlóan hat találatot szerzett idáig. Reméljük, hétvégén utóbbi gyarapítja a góljai számát.

– Minden mérkőzés fontos, ha szeretnénk odaérni a tabella elejére, akkor gyűjtögetni kell a pontokat, mindegy, hogy a Mosonmagyaróvár vagy a Vasas ellen játszunk – mondta el a Szpari középpályása. – Erős ellenféllel találkozunk, rutinos, jó játékosai vannak, de a mostani formánkban képesek vagyunk idegenben is nyerni.

A mérkőzést vasárnap 17 órától játsszák, a Vasas a saját Youtube-csatornáján élőben közvetíti az összecsapást.

Labdarúgás: NB II., 12. forduló

Vasas–Nyíregyháza Spartacus, Illovszky Rudolf Stadion, vasárnap, 17.00.

További mérkőzések: BVSC-Zugló–Siófok, Gyirmót–Csákvár, Kazincbarcika–Tiszakécske, Mosonmagyaróvár–Haladás, Budafok–Soroksár, Ajka–Kozármisleny, Pécs–Honvéd, Szeged–ETO FC Győr.