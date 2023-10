Szerdától szombatig Debrecen ad otthont a Szerencsejáték Zrt. rövidpályás úszó országos bajnokságnak, amelyen negyvenöt klub háromszáz versenyzője áll rajtkőre, köztük a Nyíregyházi Sportcentrum kilenc úszója is.

Mint az ismert az előző évben a kaposvári rövidpályás országos bajnokságon a mieink négy női és két férfi versenyzővel vettek részt a megméretésen. A számos remek egyéni csúcs mellett Sztankovics Anna megvédte bajnoki címét 50 mellen, 100 mellen minimálisan lemaradva az első helyről harmadik lett, 50 gyorson szintén bronzot nyert.

– Idén kilenc versenyzővel vágunk neki a bajnokságnak, a csapatnak ezúttal sem lesz tagja az Egyesült Államokban tanuló Hatházi Dóra, akinek ebben az időszakban fontos egyetemi versenye van – mondta lapunk érdeklődésére Urbin Tamás, a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakágának vezetője.

Az előző évhez hasonlóan ismét Sztankovics Anna lehet a nyíregyháziak legeredményesebb versenyzője, Szollár Gergő tanítványa címvédőként érkezik Debrecenbe.

– Anna 50 gyorson, 50 mellen és 20 mellen áll rajthoz, megpróbálja megvédeni címét, de nagy hangsúlyt fektet az 50 gyorsra is, hiszen az olimpiai szám – mondta Urbin Tamás. – A többiektől egyéni legjobbat, vagy annak környéki időt várok, a 4x100-as mix gyorsváltóban döntőbe várjuk a csapatot – fogalmazta meg várakozásait a szakember.

A Nyíregyházi Sportcentrum mellett a nyírbátori Bátori Sárkány Úszóegyesület is megmutatja magát a cívisvárosban. Kaliba Viktor tanítványai hétvégén a hódmezővásárhelyi III. Hód Sprint – Csomiép rövidpályás pénzdíjas úszóversenyen hangoltak az országos bajnokságra, amelyen négy fővel (Barnai Nikolett, Csoba Adrienn, Úr Péter és Antal Dávid) képviseltetik magukat.

– Egyéni csúcsokat várok mindannyiuktól, hiszen mi az év nagy részében 25 méteres medencében edzünk, meglepetést okozhat Antal Dávid, aki a legjobb tizenhat közé kerülhet 200 pillangón, 200 háton, de akár 50 pillangón is – mondta Kaliba Viktor.