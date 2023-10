Szombaton és vasárnap, október 7-én és 8-án Nyíregyházán rendezik a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett, a vakok és gyengén látók részére kiírt csörgőlabda bajnokság első fordulóját. A mérkőzéseknek a Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi utcai tornaterme ad otthont. A versenyre többek közööt Dabasról, Szombathelyről és Debrecenből is érkeznek csapatok. A szervezésben a vármegyei kézilabda szövetség is részt vesz, a tervek szerint vasárnap délelőtt Soltész Miklós államtitkár is ellátogat a mérkőzésekre. Szombaton 11 órától, vasárnap pedig 9 órától kezdődnek a találkozók.