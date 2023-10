Egy év kihagyás után tért vissza Magyarországra az ERC-sorozat, melynek záró akkordját október 6. és 8. között nyíregyházi központtal rendezték meg. A háromnapos esemény egy kvalifikációs futammal, valamint egy prológgal kezdődött, míg szombaton és vasárnap nyolc, illetve négy gyorsasági szakaszt bonyolítottak.

A belvárosi etap mindent vitt

A pénteki kvalifikációnak Nyíregyháza külterülete, egészen pontosan az egykori rozsrétszőlői lőtér környéke adott otthont. A legjobb időt a lengyel Miko Marczyk (Skoda Fabia RS) repesztette a négy kilométeres etapon, míg a magyarok közül, az előzetes várakozásoknak megfelelően, Csomós Miklós (Skoda Fabio Evo) emelkedett ki, aki az ötödik helyet kaparintotta meg.

Marczyk a máriapócsi RabócsiRingen megtartott villanyfényes szuperspeciálon is brillírozott. A versenyzők párosával rajtoltak a 2,4 kilométeres szakaszon, amely arra ugyan nem volt elég, hogy komoly különbségek alakuljanak ki, arra viszont igen, hogy tanúságot adjanak vagányságból és autókezelésből. A helyszínen több mint ötezer néző szurkolt a versenyzőknek – a hazaiak közül ezúttal Turán Frigyes (Wolksvagen Polo GTI) végzett a legelőkelőbb pozícióban, a sportág nagy öregje hatodik lett.

A szombati versenynap már a Csomós Miklós, Bán Viktor alkotta kettősről szólt, akik a nyolc gyorsasági közül hatot is megnyertek, így átvették az összetettbeli vezetést. A nap egyik leglátványosabb etapja a Nyíregyháza belvárosában megrendezett körgyorsasági volt. Már a felvezető „showtime” ideje alatt hatalmas tömeg sokasodott az utak mentén, akik elhűlve nézték a különböző ráhangoló eseményeket, melyek közül kiemelendő volt az immáron ötszörös kamion Európa-bajnok, Kiss Norbert produkciója, aki az MAN-jét kormányozva is ugyanolyan elánnal vette be a derékszögű kanyarokat, mint a jóval kisebb rally autók.

Egyéb sorozatok is zajlottak

A szakaszt végül a cseh Eric Cais (Skoda Fabia RS) nyerte, mindössze tizedmásodpercekkel megelőzve a francia Yoann Bonatót (Citroen C3), míg a magyarok közül Csomós Miklós emelkedett ki, a maga negyedik helyével. Persze a harminchat az ERC-ben szereplő autó mellett az ORB-ORC-HIST küzdelmei is zajlottak, így láthattunk a mezőnyben olyan hölgyeket – Vogel Adrienn és Zagyva Dorka (mindketten Peugeot 208 Rally4) –, akik a férfiakkal ellentétben a sodrósban sem fékeztek bele, valamint az is tényazonosságot nyert, hogy az igazi showt még mindig a Ladák csinálják.

A vasárnapi nap négy gyorsaságival zárult, ahol Csomós Miklósék akár még spórolhattak is, hiszen szűk fél perces előnnyel vághattak neki az etapoknak. A „Mixi” becenévre hallgató pilóta pedig ott folytatta, ahol korábban abbahagyta, nyerte az első szakaszt ezzel újabb kilenc tizedet hozzátéve az előnyéhez a norvég Mads Ostberggel (Citroen C3) szemben. A verseny leghosszabb szakaszán aztán a magyar páros defektet kapott, azonban Ostberg sem úszta meg, így nem változott az összetett élmezőnyének sorrendje.

A Rally Hungary azonban nem maradhatott dráma nélkül. Az utolsó előtti gyorsaságin az éllovas Csomós, Bán kettős az Óhuta–Fony részen felborult és sajnos kiesett. Szerencsére a versenyzők jól vannak, de a szívük biztosan vérzik, hiszen így Mads Ostberg vette át a vezetést, az idei magyar bajnok, Vincze Ferenc (Skoda Fabia Evo) előtt.

Mads Ostberg lett a végső győztes

– Lesodródtunk egy balos kanyarban, egy kis fa belógott és felborított minket. Pedig próbáltuk biztonságosan lehozni ezt a két szakaszt. Nagyon csalódott vagyok, egyelőre nem is tudok ennél többet mondani – nyilatkozta a verseny közösségi oldalán az esetet követően Csomós Miklós.

A Mads Ostberg, Patrik Barth (norvég, svéd) páros pedig innen már nem hibázott, így ők nyerték a 2023-as Rally Hungaryt. A második a Vincze Ferenc és Percze Nándor alkotta duó, míg a harmadik a lett Martins Sesks, Renars Francis (Skoda Fabia RS) kettős lett.