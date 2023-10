Szemlátomást egy teljesen új hadrendben küldte pályára az övéit a Kisvárda Master Good vezetőedzője Mátyus János a labdarúgó NB I. kilencedik fordulójában. A szabolcsi gárda ezúttal is idegenben lépett pályára. Az ellenfél az a Puskás Akadémia volt, amely előzetesen szintén jobb szezonkezdetben bízott. A felcsútiak által kezdeményezett mellrák elleni kampányba becsatlakoztak a várdaiak is, így a csapatok egyenpólóban vonultak a játéktérre.

Ami a változtatásokat illeti, a kapuban Danijel Petkovics helyett Kovács Marcell kezdett, míg Jaroslav Navrátil, Branimir Cipetic, Balogh Norbert, de még Bohdan Melnik is új szerepkört kapott. Mindezek ellenére hazai akciókkal kezdődött a mérkőzés, a Puskás a támadásokban dominált, míg a vendég egylet a védekezésre helyezte a legfőbb hangsúlyt. Az első játékrész így Hornyák Zsolt tanítványainak a fölényét hozta, olyannyira, hogy egy ízben mindössze a kapufa mentette meg a góltól a Kisvárdát, míg a túloldalon Markek Tamásnak lényegében nem volt védeni valója.

A fordulást követően bátrabbá vált a Várda játéka, alig két perc telt el a második játékrészből, amikor Markeknek már dolga akadt, amit gyors egymásutánban két újabb vendég lehetőség követett. Mondhatni, megérkezett a pályára az az agresszivitás, amit Mátyus mester a találkozó felvezetésében ígért. Mindezek ellenére a Puskás Akadémia szerzett gólt, az 56. percben két várdai védő összefejelt – Széles Imrét sajnos le is kellett cserélni –, miközben a remekül betekert szögletet Wojciech Golla juttatta a hálóba. A gól után még inkább kitámadott a Várda, Driton Camaj több helyzetet is kialakított, ellenben tetézte a bajt, hogy Alaksandar Jovicic megkapta a második sárgáját, így idő előtt mehetett zuhanyozni. Egy hármas cserével próbálta orvosolni az emberhátrányt a Kisvárda, s habár Rafal Makowski és Dominik Kovacic előtt is adódott még egy-egy nagy lehetőség, végül a házigazda ünnepelhetett, miközben a Várda már sorozatban hatodszor hagyta el vesztesen a játékteret.

A bajnokság két hét múlva, október 21-én folytatódik, amikor a Kisvárda végre hazai pályán szerepelhet.

Labdarúgás: NB I., 9. forduló

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 1–0 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1120 néző, v.: Bognár (Albert, Belicza).

Puskás Akadémia: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati, Ormonde Ottewill, Batik, Nagy (Komáromi, 88.), Soisalo (Slagveer, 77.) Corbu (Colley, 69.), Levi (Puljis, 76.), Gruber (Plsek, 69.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Kisvárda: Kovács – Navrátil (Kovacic, 76.), Lippai, Jovicic, Széles (Alic, 60.), Cipetic, Ötvös (Nikolov, 69.), Balogh (Makowski, 69.), Melnik, Camaj, Mesanovic (Ilievszki, 69.). Vezetőedző: Mátyus János.

Gól: Golla (57.). Kiállítva: Jovicic (74.).