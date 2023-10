Jöttek és jöttek a salakmotorozás kedvelő, pedig csak egy nyílt edzésre voltak kíváncsiak. Persze nem akármilyenre, hanem a vaspapucsos világ vérkeringésébe bekapcsolódott Nagyhalászi Speedway Ringen múlt szombaton kigyulladtak a reflektorok és villanyfényben kötöztek a motorosok. A tervek szerint természetesen valamilyen rangos viadalon – Eb-futamok, vagy GP-verseny), olyanok egyikén, amelyeket korábban láthattunk a halászi oválon.

Albók József búcsút intett a szezonnak

Sajnos változott a helyzet, ám az nem, hogy amit Albók József pályatulajdonos ígért, azt be is tartotta. A hagyományos szezonzáró összejövetel párját ritkítóra sikeredett. Végül tizenkilenc motoros öltözött be és kezdte az örömmotorozást. Voltak tehetséges fiatalok, mint például a nagyhalászi utánpótlást jelentő Stefáni Patrik és Suszta Martin, vagy Füzesi Richárd. Jöttek profik, hiszen bár már nem versenyez, azért Stefáni Attila ebbe a kategóriába sorolható, illetve végül a még aktív rutinos versenyzők közül Magosi Norbert is befutott. Persze voltak lelkes amatőrök is, akik imádják ezt a sportágat.

Délután ötkor indult a tréning előre meghatározott forgatókönyv szerint. Dorogi János vezénylésével hol ketten, hol hárman húzták a gázt. Aztán délután hatkor felkapcsolták a reflektorokat és jöhetett a nem mindennapi hangulatú salakszórás. Ahogy sötétedett úgy lett egyre impozánsabb a látvány, nagy élményt jelentve a motorosoknak és a lelátókon helyet foglaló szurkolóknak, akik több százan voltak. A tréning csúcsát az jelentette, amikor Stefáni Attila és Magosi Norbert húzták a gázt versenyhez illő tempó mellett. A nézők vastapssal jutalmazták a szédületes bemutatót.

Albók József pályatulajdonos az egyik szünetben mikrofonhoz lépett és elmondta, hogy amit ígért az teljesítette, a kezdetek óta hatalmas infrastrukturális fejlődésen ment keresztül az ovál. Ennek a csúcsút jelentette a villanyfény.

Végül este kilencig tartott a tréning, előtte és után finom vadétel mellett lehetett nosztalgiázni a résztvevőknek. Aztán lekapcsolták a világítást, elcsendesedett az ovál, búcsúzott az idei szezontól. A tervek szerint ez volt a pálya utolsó rendezvénye ám nagyon sokan bíznak a csodában....

A motorosok és a szervezők (Magosi Norbert később érkezett)

Fotó: Szabó Szilvia

A villanyfényes edzés résztvevői: Bíró Attila, Füzesi Richárd, Hajzer Ferenc, Kádár Szabolcs, Kovács János, Kovács Imre, Magosi Norbert, Mitru László, Nagy Zsolt, Náni Péter, ifj. Náni Péter, Suszta Martin, Stefáni Attila, Stefáni Patrik, Szabó István, Szabó Tibor, Szaniszló Máté, Vida Péter és Vida Szabolcs.