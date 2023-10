Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitány kihirdette 18 fős keretét az októberi Euro-Kupa-mérkőzésekre. A nemzeti együttesbe ismét meghívót kapott a Kisvárda Master Good SE balátlövője, Juhász Gréta.

A magyar válogatottra mozgalmas hét vár, vasárnap Budapesten találkozik a keret, onnan utaznak Debrecenbe, ahol hétfőn és kedden közösen edzenek, szerdán pedig következik a a világ- és Európa-bajnoki címvédő Norvégia elleni mérkőzés. Csütörtökön felkerekednek és tovább utaznak Győrbe és készülnek az osztrákok elleni találkozóra, majd utaznak tovább Ausztriába.

Juhász Gréta töretlenül élvezi a szövetségi kapitány bizalmát, negyedszer kapott meghívót.

– Boldog vagyok, hogy ismét számít rám a kapitány, nagyon motiváló, hogy a legjobbak között is számításba vesznek. Az összetartásokon maximális erőfeszítéssel dolgozok, a felmérések eredményei is ezt mutatják. Folyamatos fejlődésemhez az is hozzájárul, hogy Kisvárdán is megkapom a lehetőséget, sokat vagyok apályán – fogalmazott Juhász Gréta.

Juhász Gréta mellett, a nyáron igazolt Novak Erin is részt vesz nemzeti csapatának összetartásán, Dragan Adzsics szövetségi kapitány 21 játékost hívott meg a keretébe. A szlovén válogatott hétfőn kezdi meg felkészülését Ljubljanában és két Európa-bajnoki selejtező mérkőzés vár rájuk a jövő héten. Szerdán Celjében Lettországot fogadják, vasárnap pedig Olaszország vendégei lesznek Chietiben.

– Mint mindig, ezen a két meccsen is mindent bele kell adnunk, és az elsőtől az utolsó percig küzdenünk kell. Úgy gondolom, hogy jó csapat vagyunk, ezért szeretnénk két győzelemmel zárni a hetet – mondta Novak Erin.