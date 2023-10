A Kisvárda Master Good II. Egerben folytatná jó sorozatát. Mint ismert, a rétközi egylet immáron kilenc játékkör óta veretlen, így érthető módon Heves vármegyébe is a három pont megszerzésének reményében utazik.

Nehéz feladat előtt állnak

– Ugyanúgy készültünk ezen a héten is, mint a korábbiakban – mondta el Gerliczki Máté, a Kisvárda II. trénere. – Tisztában vagyunk vele, hogy egy nagyon jó csapathoz látogatunk, az Eger kerete ugyanis telis-tele van olyan játékosokkal, akik korábban megjártak magasabb osztályokat is. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a pályájuk talaja alkalmas lesz-e arra, hogy az eddig nyerő stratégiánkat érvényesítsük, de ahogyan mindig, úgy ezúttal is a három pont megszerzésének a céljával lépünk pályára. Sajnos vannak sérültjeink és betegeink is, így nem számíthatunk mindenkire, ellenben akik a maródiak helyére odakerülnek, ők is játékban vannak és már korábban bizonyítottak, így ez nem lehet majd hátráltató tényező.

Eközben a Sényő FC Selyem-Ber az éllovas és még mindig veretlen Putnoknál vendégszerepel. A két gárda története évekre nyúlik vissza, s habár jelenleg elég nagy a klubok között a tabellán elfoglalt helyezésbeli különbség, a nyírségi alakulat nem feltartott kezekkel készül.

– Különösen sok újdonságot a két csapat nem tud majd mutatni egymásnak, hiszen nagyon jól ismerjük egymást – vezette fel a találkozót Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját. – Igen meggyőző a hazai gárda, ezzel felesleges vitatkozni. Az elmúlt öt fordulóban szuperül oldottuk meg a védekezésünket, viszont hiányzik még az a szükséges plusz, ami átbillenti a mérleg nyelvét, a góljainkat sajnos ugyanis egyéni hibákból kaptuk. Putnokon még sohasem veszítettünk, a vendéglátó ellenben még veretlen, így a két sorozatból valamelyik most meg fog szakadni, reméljük, hogy nem a miénk. Az elmúlt fordulókban legalább három pontot elhullajtottunk, ám most itt a lehetőség arra, hogy egyetlen mérkőzésen visszaszerezzük ezeket, erre pedig ez a keret teljesen alkalmas.

Labdarúgás: NB III., Észak-keleti csoport, 11. forduló

Putnok FC–Sényő FC Selyem-Ber, Putnok, Váradi Béla Sportközpont, v.: Tóth (Juhász, Szabó).

Eger SE–Kisvárda Master Good II., Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, v.: Muhari (Bencze, Kulcsár). 15.

További mérkőzések: DVTK II.–Tiszafüred, 11., DVSC II.–REAC, 13., Cigánd–DEAC, Karcag–Hatvan, Tiszaújváros–Újpest II., Gyöngyös–Salgótarján, 15.