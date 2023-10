Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza az előző idényben elérte a célját, vagyis a klub történetének első NB I.-es szezonjában a többi újoncot megelőzve, magabiztosan megőrizte élvonalbeli tagságát. A vezetőség erre az évadra már a felsőházi szereplést célozta meg és ennek megfelelően alakította a keretet, a nyíregyházi mag mellé olyan rutinos játékosokat szerződtetett mint a 127-szeres válogatott Dávid Richárd.

– Kecskeméten lejárt a szerződésem, a klub pedig új irányba próbált elmenni, én már nem szerepeltem a tervekben – beszélt Dávid Richárd a nyári csapatváltás körülményeiről. – Kapcsolatba kerültem a nyíregyháziakkal. Nagyon szimpatikus volt, amit Hepp Tamás csapatvezető, valamint Lovas Norbert vezetőedző felvázolt a közeljövővel és a távolabbi jövővel kapcsolatban. Úgy gondolták, hogy a tapasztalatommal és hozzáállásommal tudom segíteni a csapatot.

A 33 éves játékos élete nem csupán a költözés és az új csapat miatt változott meg a nyáron, hiszen augusztus elején megszületett az első gyermeke, Dávid Natália Györgyi.

– A klubváltás eleje kicsit szorongós volt, mert jól tudtam, hogy a kicsi érkezése teljesen új élethelyzet elé állít engem és a páromat is – árulta el a játékos. – Természetesen próbáltunk minél jobban felkészülni, de ég és föld, amit elképzel az ember, és amit akkor tapasztal, amikor már megérkezik a pici. A klub rengeteget segített, hogy átvészeljük a nehezebb időszakot, elengedtek felkészülési mérkőzésről is, így ott lehettem a lányom világrajövetelénél, majd az azt követő egy hónapban is nagyon sok segítséget kaptam a csapattól és a vezetőségtől, hogy minél gyorsabban felvegyem a fonalat. Szeptember végére megtaláltam az egyensúlyt a család és a sport között. Szépen cseperedik a pici és nagyon sok plusz energiát ad nekem. A vele töltött időben sokat tanulok magamról, amit a sportban is tudok kamatoztatni.

Ahogy Dávid egyenesbe jött, úgy javult a csapat is. Mint ismert, a nyíregyháziak az első öt meccsükből csak egyet nyertek meg – megszerezhetőnek tűnő pontok maradtak bent –, a nehéz kezdés után aztán az előző három bajnokin már hengereltek: a Magyar Futsal Akadémiát 5–0-ra, a Haladást 4–1-re, a Maglódot 7–1-re legyőzték. Ezeken a találkozókon a Stúdió ötszörös bajnok kiválósága is betalált.

– Szerintem nem indult nehezen, inkább úgy fogalmaznék, hogy döcögős volt a rajt – pontosított. – Az első mérkőzés nagyon jól sikerült, az azt követő meccsekre visszatekintve most már tudjuk, hogy mit hibáztunk és mit kellett volna másképp csinálnunk. A szezon elejének betudható, hogy kevésbé értettük meg egymást. Több új játékos is érkezett, elvesztünk az információáradatban, máshogyan értelmeztük egymás szavait. A Nyírbátor, az Aramis és a Veszprém elleni mérkőzésen megbosszulták magukat az apró hibák. Az edzéseken, a videózások során és a válogatott szünetekben kiköszörültük ezeket a hibákat. Javuló tendenciát mutat a szereplésünk, jó irányba haladunk. Bízom benne, hogy a mostani hozzáállásunk és eredményességünk sokáig megmarad.

A felsorolt sikerekből a Haladás elleni győzelem kiemelkedik. Az volt a szombathelyiek szezonbeli első veresége (és egyáltalán pontvesztése), a nyíregyházi klub történetének eddigi legnagyobb eredménye, ráadásul a rutinos játékosnak külön is fontos lehetett a találkozó, hiszen három és fél évet töltött a Halinál.

– Sok minden megváltozott a pici születése óta és már az elmúlt évet összefoglalva is mondhatom, hogy rengeteget tapasztaltam, formáltam a jellememet, ami segít abban, hogy képes legyek elengedni dolgokat és pozitívan álljak hozzá mindenhez – fogalmazott Dávid Richárd. – Nem tagadom, hogy voltak bennem érzelmek, és azt sem mondhatom, hogy nem volt különleges a mérkőzés, de helyén kell kezelni. Voltak olyan időszakok, amikor a vendégek domináltak, látszott, hogy ők a BL-re készülnek, ennek megfelelően kemény fizikai munkát végeztek az elmúlt időszakban, ami miatt talán tompábbak voltak. A mi klubunk számára viszont ez nagy siker volt, örülök, hogy részese lehettem és segíthettem a társaknak. Reméljük, legalább háromszor találkozunk még velük, azokon is szeretnénk megmutatni, hogy mit tudunk és hogyan fejlődünk mérkőzésről mérkőzésre. Ismételni tudom magam: jó irányba haladunk!

A csapat jó szereplése pénteken folytatódhat az Újpest elleni hazai mérkőzésen.