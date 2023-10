Európa-bajnoki selejtezőre készül a magyar futsalválogatott, amely hétfőn 2−2-es döntetlent játszott a svédekkel, akik öt másodperccel a meccs vége előtt egyenlítettek. Szerdán Veszprémben ismét összecsapott a két együttes − ezúttal nem volt pardon, a világranglista 29. helyén álló mieink ragyogóan játszva fölényes, 5−0-s győzelmet arattak a 65.-ként rangsorolt ellenfelükkel szemben.

Hazai fölényt hozott a meccs

Nyomasztó hazai fölénnyel kezdődött a találkozó, szinte percenként kellett a svédek kapusának közbeavatkoznia. A nyolcadik percben aztán góllá érett a fölény, a visszapasszolt labdát Fekete Márk a bal felső sarokba lőtte. Ezután is sokkal pontosabban játszottak a mieink, és 35 másodperccel a játékrész vége előtt Lux Bence bal lábbal a kapu bal sarkába bombázott.

A fordulás után is elszántan játszott a magyar nemzeti csapat, a mérkőzésen a csapatkapitányi karszalagot viselő Rábl János gyönyörűen lőtt a kapu jobb felső sarkába, ezzel három gólosra növelve az előnyt. A svédek harcoltak, de sajnos sokszor a durvaság határát súrolta a játékuk. A mérkőzés végére is maradt magyar gól, kettő is, előbb a nyírbátori Hadházi Sándor passzolta a labdát az ellenfél kapujába, majd Pál Patrik állította be az 5−0-s végeredményt az utolsó percben.