A nemzetközi kupamérkőzést követően szombaton hazai porondon is megkezdi szereplését a Fatum-Nyíregyháza, Tóth Fruzsináék szombaton a Békéscsabai vendégei lesznek az Extraliga első fordulójában.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Békéscsaba ismét jó eséllyel pályázik arra, hogy a legutóbbi két idényben aranyérmes Vasas első számú kihívója legyen.

A viharsarki együttes a nyáron minden külföldi játékosát lecserélte, s amint azt Tóth Gábor vezetőedző a klubhonlapon elmondta, a mostani szezonban szeretnének gyorsabb és agresszívabb röplabdát játszani.

– Az elmúlt három évben fizikálisabb stílusunk volt, ami ugyan nem vallott kudarcot, de helyenként nem működött. Elhatároztuk, hogy váltunk és a nemzetközi trendeket fogjuk követni. Ami ugyancsak változás és különbség lesz, hogy nem egyéni teljesítmények fognak dominálni, nagybetűs csapatként fogunk gondolkozni és dolgozni – mondta a békéscsabai kispadon negyedik idényét kezdő tréner.

Ezt erősítette meg Baran Ádám a viharsarkiak elnöke is.

– Annak rendeltünk alá mindent, hogy gyorsabb, dinamikusabb, korszerűbb röplabdát játsszunk, ez lesz a fő különbség az elmúlt évekhez képest.

A viharsarkiak ezúttal is négy fronton küzdenek majd, ugyanis a magyar sorozatok és a CEV Kupa mellett címvédőként újra elindulnak a Közép-európai Ligában.

Ami a Fatumot illeti, a szerdai spanyolországi Challenge Kupa mérkőzés után csütörtökön újra repülőre ültek a keret tagjai, majd a leszállás után busszal érkeztek Nyíregyházára. Az utazás és a meccs fáradalmainak kipihenésére azonban nincs sok idejük.

– Az idő szűkössége miatt, sok mindenre nincs lehetőségünk. A legfontosabb a regeneráció, fizioterapeutánk és a masszőrünk is azért dolgozik, hogy megelőzzük a sérüléseket. Annyi szerencsénk van, hogy ellenük már játszottunk egy felkészülési találkozót, így tisztában vagyunk vele, hogy mi vár ránk, tudunk mire alapozni. A pénteki edzésen megnézünk egy videot és megpróbáljuk modellezni, hogy mit szeretnénk játszani ellenük – mondta Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.

A mieinknél Carabali a jövő hét elején érkezik, így rá még nem számíthat Tomás Varga vezetőedző.

A szombati Swietelsky-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza találkozó 18 órakor kezdődik, az M4 Sport + pedig élőben közvetíti a mérkőzést