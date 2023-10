Völgyi Marcell két kosarával kezdtek a nyíregyháziak és Tarján Iszák is hamar elkapta a fonalat, előbb hármast dobott, majd betörésből talált be. Csakhogy nem telt el öt perc, amikor már mindkét magasember három személyi hibánál tartott. Ez nagyrészt amiatt alakult így, mert a pécsiek az első percekben majdnem minden támadásukat a korábbi válogatott centerükre, Horti Bálintra játszották ki. A magasak faultgondja azért is volt nagy probléma, mert Magyari Kristóf sérülés miatt nem tudott pályára lépni, és a héten érkezett Sioeli Vaiangina is csak a kispadról biztatta a társakat.

Mindezek ellenére is jól nézett ki az első negyed, ugyanis a Cápák sokkal lendületesebb kosárlabdáztak, mint múlt héten a Salgótarján ellen. Bonifert Bendegúz nagyot zsákolt, Nagy Simon bevágott egy triplát, majd a játékrész vége felé Geiger Bálint szép passzából Tarján szerzett közeli kosarat.

Sajnos a jó kezdés ellenére sem tudott ellépni a Blue Sharks, ami különösen akkor vált fájdalmassá, amikor Mokánszki Máté játékba lendült. A nyíregyházi nevelésű játékos egy-két perc leforgása alatt tíz pontot szerzett, amivel tisztes távolságra került a PVSK (37–25). A vendégek időkérés után szigorítottak a védekezésükön, Bus Iván kétszer is beköszönt távolról, Végső Bálint pedig labdaszerzés után ziccerezett, ám 36 pontnál újra beragadt a csapat. A hazaiak nem tették meg ezt a szívességet, tizenhat pontos előnyt alakítottak ki, amit mások mellett Nagy pontjainak köszönhetően csökkentett a Nyíregyháza a nagyszünetig (56–44).

Az első félidőhöz hasonlóan kezdődött a második húsz perc. Tarjánnak és Völgyinek voltak jó megmozdulásai, ugyanakkor előbbi megint gyorsan kapott egy személyi hibát. A Blue Sharks küzdött becsülettel, többször is megközelítette ellenfelét nyolc pontra, ám ott rendre elakadt, nem jött a fordulópont.

A negyedik negyed elején újra felcsillant a remény Szobi Dániel hármasánál, ám ezt eladott labdák és könnyű pécsi kosarak követték. A hibák mellett összességében dicsérhető volt a támadójáték, olykor kifejezetten látványos kosarakat szereztek a mieink. Még öt perccel a vége előtt is lehetett volna bármi a meccsből, ám a PVSK ekkor átrohant a nyíregyháziakon, sorra harcolta ki a faultokat és hárompontosokat dobott, amivel pillanatok alatt húsz pont lett közte. A Cápák ekkor sem adták még fel, de nem volt már reális, hogy visszajöjjenek a meccsbe.

Kosárlabda: férfi NB I/B Piros-csoport, 4. forduló

Pécsi VSK-Veolia–Hübner Nyíregyháza BS 107–93 (23–22, 33–22, 20–21, 31–28)

Pécs, v.: Major, Jankovics, Farkas.

PVSK: Micsovics 21, Németh 7/3, Molnár 6/6, Bíró 19/9, Horti 5. Csere: Mokánszki 23/9, Antóni 7/3, Halász 9, Radó 12, Plézer 9/3, Frank. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Nyíregyháza: Bus 8/6, Végső 10/6, Szobi 5/3, Tarján 19/3, Völgyi 15. Csere: Nagy 20/9, Bonifert 9/3, Geiger 7/3. Vezetőedző: Horváth Ákos.

Kipontozódott: Tarján (38.).