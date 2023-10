Miután a Kisvárda Master Good a 10. fordulóban otthon léphetett pályára, múlt hétvégén – a változatosság kedvéért – újra idegenben mérkőzött, méghozzá a bombaformában szereplő Paks vendégeként. A tolnaiak csupán a címvédő Ferencvárostól kaptak ki idáig, azóta ötmeccses veretlenségi sorozatot építettek és a második helyről várták a vasárnapi összecsapást, míg a Várda a Mezőkövesd győzelme miatt visszacsúszott az utolsó pozícióba.

Az előzményeknek megfelelően alakult az első félidő, a Paks rögtön magához ragadta a kezdeményezést és kétgólos előnyre tett szert. Hozzá kell tenni, két szöglet után, igencsak elkerülhető módon kapitulált a vendégek védelme. Kovács Marcell mindent megtett, hogy ne nőjön a különbség, több nagy védés mellett tizenegyest is hárított a második játékrészben. A másik oldalon Balogh Norbert még időben szépített, ám a hajrá egyenlítés helyett újabb hazai találatot hozott (3–1).

– Ilyen töketlen módon nem lehet védekezni, mert nagyon komoly gondjaink lesznek – nyilatkozta Mátyus János, a kisvárdai csapat vezetőedzője a lefújás után. – Senkit nem fogok egyénileg kiemelni interjúban, de elmondtam már csapatszinten, egyéni szinten, videózás közben és pályán is, hogy meg kell tudni oldani az ilyen helyzeteket. Az első meccsen, a másodikon és a harmadikon is pontrúgásból kaptunk gólt, csakúgy, mint Pakson. Soha nem hárítom el a felelősséget, ezért elsősorban miattam nem tudtuk levédekezni ezeket a szituációkat, de ha a játékosok a pályán nem tudják megoldani, ami edzésen megy, az nagy kihívás. Vegyes védekezést, emberfogást, zónát is alkalmaztunk már, egyik sem működött, ez nem állapot.

– Nem gondolom, hogy játékban túlnőtt rajtunk a Paks, de a két gól meghatározta a mérkőzést – folytatta a mester. – Később visszajöttünk a meccsbe, szépítettünk, de kaptunk még egy gólt. Mezőnyben jó partnerek voltunk, de a hazaiak jobban koncentráltak a kapu előtt, ezért megérdemelt a győzelmük.

Míg az Újpest és a DVSC már hét mérkőzést játszhatott otthon, addig a Kisvárda a korábbi pályagondok miatt csak egy találkozót rendezhetett a Várkerti Stadionban. Ez alighanem jelentősen közrejátszik abban, hogy a szabolcsiak az első kör végén, tizenegy meccs után hét ponttal az utolsók. Innentől kezdve zsinórban kilenc bajnokit is otthon játszhatnak a várdaiak, ami jó lehetőség arra, hogy megtáltosodjon a csapat.

– Korábban szinte csak olyan helyzetben lévő csapatnál dolgoztam, ahol a kiesés elkerülése volt a legfőbb feladat. Meg fogjuk oldani ezt is, de rengeteg kell tennünk érte. Játékban helyenként jól szerepelünk, ám a kapu előtti munkánknak sokkal jobbnak kell lennie – tette hozzá Mátyus János.

Vasárnap tehát már hazai pályán játszhat a Kisvárda, rögtön egy fontos meccset, ugyanis az egy ponttal jobban álló Zalaegerszeg érkezik. A következő kihívás azonban szerdán a BLSZ I-ben szereplő Unione FC elleni Magyar Kupa-mérkőzés.

A labdarúgó NB I. állása

1. Ferencváros 10 8 1 1 33–12 25

2. Paks 11 7 3 1 23–13 24

3. Újpest 11 6 2 3 20–20 20

4. Puskás Ak. 11 5 4 2 20–15 19

5. Debrecen 11 5 2 4 19–16 17

6. Diósgyőr 11 5 1 5 18–17 16

7. Fehérvár 11 4 2 5 22–19 14

8. MTK 11 4 2 5 11–20 14

9. Kecskemét 11 4 1 6 16–18 13

10. Zalaegerszeg 11 2 2 7 15–28 8

11. Mezőkövesd 10 2 1 7 11–19 7

12. Kisvárda 11 2 1 8 10–21 7