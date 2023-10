A kiesés rémével fenyegető előző szezon után úgy döntött a Nyíregyháza Spartacus vezetősége, hogy nyáron teljesen újjáépíti a csapatot. Számos olyan labdarúgó érkezett, akinek van élvonalbeli tapasztalata és Kesztyűs Barna személyében volt olyan is, akinek nem ismeretlen a város, hiszen a 2017–2018-as idényben a Szparinál futballozott.

A védekező középpályás akkor is alapembere volt az együttesnek, most pedig nyugodtan írhatjuk, hogy a csapat egyik legjobbja. A 30 éves futballista az eddigi tizenegy bajnoki mérkőzés mindegyikén kezdett, ebből hetet végigjátszott, alaposan kiveszi a részét a védekezésből és a támadásból is, munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett a piros-kékek remek rajtjában. Múlt vasárnap aztán a hasznos mezőnymunka mellett volt egy olyan megmozdulása is, ami három pontot ért a Spartacusnak: a 79. percben az ő bombagólja döntötte el a Kazincbarcika elleni rangadót.

– NB II.-es szinten jó színvonalú mérkőzés volt, amin mi domináltunk, uraltuk a játékot – értékelte a meccset Kesztyűs Barna. – Sok helyzetet alakítottunk ki, sajnos, ezeket nem értékesítettük, ezért nem lett nagyobb különbségű a győzelmünk, lehetett volna közte két-három gól is. Nagyon jól védett a barcikai kapus, bosszankodtunk is, de bíztunk benne, valahogy csak utat talál a labda a kapuba. Ez most pont nálam jött ki, aminek örülök, de ez a csapat győzelme volt, a többi mérkőzéshez hasonlóan igazi csapatmunkát végeztünk.

A válogatottszünet jó alkalom arra, hogy összegezzük a csapat eddigi teljesítményét. Megkíséreltük kiemelni azokat a tényezőket és játékelemeket, amiknek nagy szerepe volt abban, hogy a Szpari 11 bajnoki összecsapás, a Magyar Kupával együtt pedig 12 tétmérkőzés óta veretlen.

Mindenképpen idetartozik a támadójáték. A Nyíregyháza 19 gólt szerzett eddig, ami holtversenyben a második legjobb a bajnokságban. A számokon túl a játék képe is mutatja, hogy a társaság nem „alibi focit” játszik, hanem kezdeményezően futballozik. Ez remek védekezéssel párosul, a hat kapott gól toronymagasan a legkevesebb a mezőnyben, külön elismerést érdemel, hogy hat meccset nullára hozott le az együttes.

– Valóban kezdeményező és eredményes a támadójátékunk, amihez megvan a játékoskeret minősége – reagált Kesztyűs a felvetésre. – A mester is letámadáson alapuló focit vár el, amikor megvan a labda, az a cél, hogy domináljunk, tehát ne sablonos labdajáratás legyen, hanem igenis előrefelé gondolkodjunk. Azt akarjuk, hogy minél többet legyünk az ellenfél kapuja előtt, abból lehetnek helyzetek, akár gólok. A védekezésünk is rendben van, kevés esélyt adunk az ellenfeleknek és pontrúgásból még nem kaptunk gólt. Persze mindig van mit csinálni, de gyakorlunk is sokat. Nem magától jó a védekezésünk, hanem azért, mert mindenki tudja, hogy mi a feladata.

Meg kell említeni a társaság mentális erejét. A Szpari az idényben kilenc gólt szerzett a mérkőzések utolsó húsz percében, ebből többször is pontot vagy győzelmet ért a hajrában jegyzett találat.

– A csapategységünk a kulcs – szögezte le a játékos. – Mint említettem, mindenki tudja a feladatát, tisztában van vele, hogy miben jó. Az edzéseken és a meccseken is biztatjuk egymást. Ha valaki elszúr egy helyzetet, nem felelősségre vonjuk a másikat, hanem biztatjuk, hogy koncentráljon a következőre és az be fog menni. Szerintem az adott játékosnak is sokat jelent ez. Megemlíthetem, hogy a szurkolóktól sem a kritikát halljuk. Nagyon egymásra talált a csapat és a stáb is. Elsajátítottuk Tímár Krisztián vezetőedző mentalitását, vagyis nincs elveszett labda és a másik csapat soha nem akarhatja jobban a győzelmet.

Külön pozitívum, hogy nem egy-két játékoson alapszik a csapat sikere, hanem mindig más lép előre és hozza azt a pluszt, ami szükséges a jó eredmény eléréséhez.

– Ezen gondolkodtam én is. A Pécs ellen Doma fejelte az első gólt, de Géresi Krisztián is nagyon jól játszott – két gólpasszt adott és egy gólt rúgott –, a Győr ellen Csani, máskor Myke szerzett fontos találatot. Mindig van olyan ember, aki előrelép, ami ugyancsak a csapategységet mutatja. A védőktől is jöhet a gól, ez megnehezíti az ellenfelek feladatát, mert könnyebb lenne a dolguk, ha egy embert kellene kiiktatniuk a játékból – zárta szavait Kesztyűs Barna.

A Szpari a szünetben sem vesz vissza a tempóból, hiszen október 22-én nagyon fontos, Vasas elleni rangadóval folytatja a bajnoki szereplését.