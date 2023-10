Százötvennégy nap. Ennyi idő telik el a Kisvárda Master Good két hazai tétmérkőzése között. A szabolcsiak a május 19-én játszott, Vasas elleni bajnoki után az előző idény utolsó fordulójában Kecskeméten léptek pályára, a nyári szünetet követően pedig idáig hiába vártak a hazai bemutatkozásra.

Mint ismert, az első fordulóban otthon játszhatott volna a Várda, ám az akkor még nemzetközi kupában érdekelt ZTE kérvényezte a pályaválasztói jog megcserélését, amibe a mieink sportszerűen belementek, így a felek Zalaegerszegen találkoztak. Utána két olyan idegenbeli mérkőzés következett, amit a sorolás szerint is idegenben kellett lejátszania a Kisvárdának, azt követően viszont kényszerhelyzetbe kerültek a rétköziek. A Várkerti Stadion gyepe megfertőződött, amit a klub első körben kezeléssel próbált helyrehozni, addig is elcserélte a pályaválasztói jogot aktuális ellenfeleivel. Az idő múlásával egyértelművé vált, hogy teljes gyepcserére van szükség, ami több hetet vett igénybe, ennek eredményeként a csapat az első kilenc bajnoki mérkőzését idegenben tudta le.

Szombaton viszont eljön a pillanat, amire sokan vártak, a Kisvárda újra saját stadionjában léphet pályára, rögtön olyan meccsen, amit kötelező megnyernie. A következő rivális Mezőkövesd is négy pontot szerzett idáig, egy meccsel kevesebbet játszott, mint a Várda, ugyanis az augusztusra kiírt, Ferencváros elleni mérkőzést elhalasztották.

A sereghajtó és az utolsó előtti találkozik egymással, mindkét csapat számára kulcsfontosságú a győzelem.

– Bízom benne, hogy új időszak köszön be – mondta el lapunknak a kisvárdaiakat irányító Mátyus János. – Nehéz volt az elmúlt néhány hónap, aminek a végére estem be. Szerencsére ennek vége, reméljük, hogy hazai pályán megindulunk felfelé. Nagyszerű két hét van mögöttünk, tudtunk gyakorolni, készen állunk az első hazai mérkőzésünkre. Beszélni persze lehet, majd a kilencven perc alatt kiderül, mennyire sikerült átadnom a játékosoknak azt, amit szeretnék látni tőlük. Azt érzem, hogy hihetetlen módon vevők az általunk elképzelt felfogásra és játékstílusra. Reméljük, ez eredménnyel is párosul! A Mezőkövesd hasonlóan nehéz helyzetben van, mint mi, elég a tabellára nézni. Nagyon tisztelem az ellenfél vezetőedzőjét és stábját, de mindenképpen itthon kell tartanunk a három pontot.

Labdarúgás: NB I., 10. forduló

Kisvárda Master Good–Mezőkövesd, Várkerti Stadion, szombat, 12.30.

További mérkőzések

Szombat

ZTE–Paks 14.45

Újpest–Kecskemét 17.00

Vasárnap

MTK–Puskás Akadémia13.15

DVSC–Fehérvár 15.30

DVTK–Ferencváros 17.45