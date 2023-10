A bravúros kupa továbbjutást követően vasárnap folytatta bajnoki szereplését a Fatum-Nyíregyháza, Tóth Fruzsináék az újonc DVTK együttesét látták vendégül a Continentál Arénában. A két gárda megmérkőzött egymással a felkészülés időszakban, akkor a Nyíregyháza magabiztos győzelmet aratott. Mindkét szakvezető azt hangsúlyozta, hogy abból a találkozóból nem szabad kiindulni, hiszen a két gárda felkészülésének más-más szakaszában lépett akkor pályára.

Mindenesetre Tomás Varga semmit nem bízott a véletlenre, a Békéscsabán győztes kezdőjét küldte pályára.

Lassan lendült játékba a hazai csapat, egy darabig együtt haladtak a lelkes diósgyőriekkel. Aztán lassan felvették az utazó sebességet, fokozatosan húztak el ellenfelüktől, ezen Németh Szabolcs időkérése sem változtatott. Ahogy azt megszoktuk, a mérkőzés napján születésnapját ünneplő Nina Kocics termelte a pontokat, Tóth Fruzsina minden labdát felszedett, magabiztosan haladt a Fatum az első játssza megnyerése felé. Összekapta azonban magát a borsodi alakulat és fokozatosan zárkóztak. A végjáték azonban a hazaiaké volt. Láttuk már jobban játszani a csapatot, a lényeg azonban az volt, hogy megnyerték az első szettet.

Remekül kezdte a második játékrészt a Fatum, pontosan fejezték be támadásaikat, blokkjaik is összeálltak. Még két rontott nyitás is belefért, ez sem veszélyeztette magabiztos vezetésüket. Irányította a játékot Tomás Varga együttese, újabb remek blokk után kétszer annyi pontnál jártak Lászlop Alexandráék, mint ellenfelük. Földi Bettina szerváját követően tíz volt a különbség a két együttes között, a DVTK csak a hazaiak hibájából szerzett egy-egy pontot. A folytatásban sem vett vissza a Fatum, a vendégek nem találták a hazaiak gyors játékának ellenszerét, így a Fatum magabiztosan gyűjtötte be a második szettet is.

Ez azonban nem szegte kedvét a vendégeknek, nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a folytatásba, minden megszerzett pontot kitörő örömmel fogadtak. Még mielőtt vérszemet kaptak volna, Lászlop Alexandra középről fejezett be egy akciót, majd a mérkőzés addigi leghosszabb labdamenetét követően Nina Kocics szemfüles ejtése után már hat volt a két gárda között. Aztán Antivero nyitott egy ászt, lassan nyílt az olló, míg a Fatum húsz pontnál járt, addig a vendégek tíznél, eldőlni látszott a mérkőzés. A hajrában pályára lépett a korábban már bevetett Szabó Lili mellett Tolnai Janka és Rufin-Martinez is, Tóth Fruzsinát pedig Farkas Gréta váltotta, aki nem sokkal később remekül szolgálta ki Lászlop Alexandrát. A találkozót Szabó Lili fejezte be, a Fatum-Nyíregyháza az esélyeknek megfelelően magabiztosan szerezte meg a győzelmet.

Fatum-Nyíregyháza–DVTK Ongropack 3:0 (19, 12, 15)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Árpás, Halász.

Nyíregyháza: Galvao 4, Jeremics 6, Lászlop 7, Kocsics 19, Antivero 9, Földi 4. Csere: Tóth, Farkas (liberók), Szabó 1, Tolnai. DVTK: Egri K. 6, Horváth 1, Kalmár, Skorics 7, Kiss 3, Jovanovics 6. Csere: Kundrák (liberó), Einarsdottír 5, Hegyi, Egri B. 1, Hollósi. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (26 perc): 2:1, 8:4, 14:7, 16:12, 20:16, 24:19. 2. játszma (21): 5:1, 11:5, 17:7, 24:12. 3. játszma (23): 2:4, 7:7, 13:8, 20:10, 24:14.