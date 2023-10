Takács Máté együttese a Blue Sharkshoz hasonlóan egy győzelemmel és három vereséggel kezdte a férfi kosárlabda NB I./B Piros-csoportjának küzdelmeit. Ez azonban megtévesztő, hiszen, ahogyan a Cápák, úgy a Kaszások kerete is jóval mélyebb annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezés mutat.

Mint arra emlékezhetünk, Horváth Ákos egylete a Budafok elleni vereséget követően a Jászberényt magabiztosan verte, majd hatalmas meglepetésre kikapott hazai pályán a Salgótarjántól, a legutóbbi fordulóban pedig a feljutásra áhítozó Pécs otthonában maradt alul. Ezzel szemben az Óbuda sorozatban három fiaskót követően az elmúlt hétvégén egy végig kiélezett összecsapás során győzte le hazai pályán a TF-Budapest csapatát, ezáltal megszakítva a negatív sorozatát.

Nincs mese, nyerni kell

– Kulcsfontosságú mérkőzés következik, persze nem akarok túlzott nyomást helyezni a srácokra, de nyernünk kell – vezette fel a meccset a Hübner Nyíregyháza BS vezetőedzője, Horváth Ákos. – Bőven volt mit megbeszélnünk a pécsi találkozó után, ugyanis vannak olyan dolgaink és olyan taktikai elemeink, melyek begyakorlásához időre van még szükségünk. Az Óbudai Kaszások hátvédsora nagyon erős, Lakosa Ákos és Supola Zoltán kettőse remek párost alkot, ráadásul magas poszton ott van az a Kármán Domonkos, aki ég a vágytól, hogy bizonyíthasson. Harcos csapat érkezik, így nem lesz könnyű dolgunk, de nagyon várjuk ezt az összecsapást. Ami minket illet, a srácok meccsről meccsre, edzésről edzésre fejlődnek, egyre komfortosabban mozognak a pályán, remek dobóhelyzeteink vannak, melyekből egyre többször be is találunk. Habár vannak, akik kisebb-nagyobb sérüléssel küzdenek, de készen állunk a pénteki kihívásra.

Nagy előny lehet a Nyíregyháza számára, hogy végre valahára bemutatkozhat a csapat újonnan szerződtetett légiósa, az új-zélandi Sioeli Vaiangina.

– Joel remek erőnlétben érkezett, nincs ugyan topformában, de az edzések során remekül dolgozott és bizonyította, hogy egy olyan mozgékony magasember, aki kintről is és bentről is veszélyes, sőt még jól is passzol. Hamar felvette a ritmust, jól illeszkedik a keretbe, így bizakodva várjuk a bemutatkozását – zárta gondolatait a tréner.

Kosárlabda: NB I./B Piros-csoport, 5. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Óbudai Kaszások

Nyíregyháza, Continental Aréna, 17.00.