Szombaton folytatja bajnoki szereplését a Fatum Nyíregyháza. Az ellenfél az a Szent Benedek lesz, amely eddigi két meccséből egyet megnyert, egyet pedig elveszített. A Diósgyőrt 3:0-ra győzték le idegenben, majd hazai környezetben 3:2-re kikaptak a MÁV Előrétől.

– Egy erős csapat érkezik hozzánk a hétvégén, de most annak örültünk, hogy volt egy teljes hetünk, amikor dolgozhattunk, és nem kellett utaznunk, meccset játszanunk hét közben is – utalt az elmúlt időszak sűrű programjára Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – A korábbi meccseken láttunk még olyan szituációkat, melyeket nem oldott meg jól a csapat, ezeken javítani kell. Néhány elemet gyakoroltunk, a hét elejét erre használtuk fel, csütörtöktől pedig már a Szent Benedekre fókuszálunk – tette még hozzá.

A játékoskeret teljes, Valerin Carabali is a többiekkel készülhet. A kolumbiai center hazája válogatottjában szerepelt az elmúlt hetekben. Napi két edzést tartottak nekik, így jó fizikai állapotban van.

– Már mindenkit megismertem a csapatból, mindenkivel beszélgettem, és nagyon jó embereket ismertem meg a lányok és a stábtagok személyében. Remélem egy barátság kezdődött el az elmúlt napokban, és csapatként erősek leszünk. Örömmel fogadtam a Nyíregyháza megkeresését, mert játszottam már Magyarországon, és jó érzés volt visszajönni – fogalmazott a klub honlapján Valerin Carabali.

A venezuelai Asly Antivero ponterősen játszott az előző találkozókon. Győzelmet vár a hétvégén is.

– Remélem, hogy tovább folytatjuk a jó sorozatot, ezért keményen dolgozunk minden nap, és győzni fogunk a hétvégén is! Örülök annak, hogy jó eredményeket értünk el, számomra a spanyol csapat elleni kupameccs különleges volt, hiszen Spanyolországban játszottam korábban – mondta Asly Antivero.