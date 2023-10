Szombaton Budapesten mutatkozott be az Aqua Sportegyesület 2010-es korosztályú leány csapata az országos bajnokságban. A gyerek II-be nevezett csapatokat három csoportba sorolták, az AQUA SE a KSI, BVSC, és a Szolnok csapataival a zöld csoportban kapott helyett.

A szabályok adta lehetőségeket kihasználva, kettős játékengedéllyel a csapatot 4 egri kislány is erősíti a szezonban. A szombati fordulónak a BVSC adott otthont, az Aquas leányok a Szolnoki Amazounokkal kezdték meg a küzdelmeket.

– Elképesztő játékkal, nagyarányú győzelmet arattunk. Második mérkőzésen a csoport favoritja, a KSI SE volt az ellenfelünk, ami nagy küzdelmet, és egy nagyon tanulságos meccset hozott. Sokáig jól tartottuk magunkat, és ha ki tudtuk volna használni a számtalan ziccerünket, a vége is szebb lett volna. viszont így vereség jött, de semmi szégyenkezni valónk nincs. Nagyon várjuk a folytatást, amit Nyíregyháza rendez 2024. január 20-án – értékelte a hétvégét Urbin Tibor az AQUA SE szakmai vezetője.

Eredmények:

AQUA SE Leány–Szolnoki Amazonok 26–4

Gól: Potor V. 8, Szabó L. 7, Habzsánszky P., Simon L. 3-3, Maticsák F. Lucza R. 2-2, Székely L. 1

KSI SE–AQUA SE Leány 19–11

Gól: Székely L. 4, Potor V. 3, Habzsánszky P. 2, Simon L. Szabó L.1-1.