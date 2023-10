Remekül kezdték a második szettet is Tóth Fruzsináék, pillanatok alatt öt pontos előnybe kerültek. Nina Kocsics ponterős játékával tartották is a különbséget. Összekapta magát aztán a spanyol csapat, folyamatosan dolgozta le hátrányát, ennek Lászlop Alexandra pontja parancsolt időlegesen megálljt. Nem találta a ritmust a hazai csapat, sorra jöttek a vendégpontok. A végjátékban Ivana Jeremics pontja után úgy tűnt, megvan a második játszma is, de az andalúz csapat új erőre kapott, azonban az utolsó labdamenetben érintési hibát vétett, így a Fatum megnyerte a második játszmát is. Ismét tettek egy lépést az aranyszett felé.

A harmadik játszmában egy darabig felváltva estek a pontok, érezni lehetett, hogy a spanyolok nem szeretnék a legvégére hagyni a döntést. A vendégeknél Anna Walsh termelte a pontokat. A hazaiaknál Nina Kocsics ásza fújt riadót, aki továbbra is hátán vitte a csapatot. Antivero és Jeremics is hozzátette a magáét, közel kerültek az újabb szett megnyeréséhet. Delagrammatikas nyitásaival ugyan nehezen boldogultak, Nina Kocsics azonban megtalálta a megoldást. Szettlabdához jutott a Nyíregyháza, amelyet elsőre értékesített is. Megvolt a harmadik szett, jöhetett a mindent eldöntő aranyszett! A lélektani előny egyértelműen a hazaiak mellett volt, hiszen szinte lehetetlen helyzetből teremtették meg maguknak a továbbjutás lehetőségét.

A spanyolok kezdték a mindent eldöntő játékrészt. Hazai oldalon remekül összeálltak a blokkok, minden labdát felszedtek a földről, szinte tapintható volt, hogy mentálisan ellenfelük fölé nőttek. Aztán ismét jött a nyitóhelyre Delagrammatikas, aki szerváival iújfent meggyűlt a bajuk, mégis egypontos hazai előnnyel fordultak a felek. Majd Ivana Jeremics remek nyitásaiból öt pontos előnyt építettek Földi Bettináék. A csapat teljesítményére pedig Nina Kocsics tette fel a koronát. A Fatum-Nyíregyháza megnyerte az aranyszettet és továbbjutott a CEV Challenge-kupában!

CEV Challenge-kupa, a 32 közé jutásért, 2. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–FP PRO Voley Andalucia 3:0 (22, 23, 22) – aranyszett: 15:12

Nyíregyháza, Continentál Aréna, 800 néző.

Nyíregyháza: Galvao 3, Jeremics17, Lászlop 3, Kocsics 28, Antivero 12, Földi. Csere: Tóth (liberó). Vezetőedző: Tomás Varga.

Andalucia: Burk 11, Sanso 9, Galvez 6, Frias 7, Walsh 18, Prieto 3. Csere: Barcelo (liberó), Delagrammatikas 2, Orejas 2, Saucedo Aragón 1. Vezetőedző: Ricardo Fernández Torronteras.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (28 perc): 6:1, 9:3, 14:14, 21:19, 24:21. 2. játszma (28): 5:0, 10:5, 13:8, 20:14, 24:23. 3. játszma (28): 3:3, 9:9, 16:13, 20:15, 23:21. Aranyszett (16): 3:1, 6:2, 8:7, 13:8, 14:12.