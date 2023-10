A Blue Sharks szerződést kötött Sioeli Vaianginával. A 25 éves, 205 centiméter magas, négyes és ötös poszton bevethető új-zélandi játékos korábban hazájában, illetve Ausztráliában kosárlabdázott. Legutóbb az ausztrál másodosztályban szereplő Perth Redbacks alapembere volt. Az augusztusban véget ért szezon volt pályafutása eddigi legjobb idénye: 23 mérkőzésen átlagban 12.7 pontot (43.5 százalékkal dobta a hárompontosokat), 5.3 lepattanót és 1.3 blokkot jegyzett. Érdekesség, hogy itt csapattársa volt a Blue Sharks korábbi játékosának, Bryton Hobbsnak.

A Joel becenévre hallgató magasember kedden érkezett meg Nyíregyházára és már bekapcsolódott a csapat munkájába.

– A személyében megtaláltuk azt a sokoldalú játékost, akit kerestünk – mondta el Horváth Ákos, a Cápák vezetőedzője. – Magas poszton szerepel, de képes kint és bent is játszani, ezzel a többiek játékát is emeli. Beleillik a rendszerünkbe. Idáig Völgyi Marcell és Tarján Izsák volt igazán komfortos belül, Joellel együtt már itt is nagyobb a variációs lehetőség.