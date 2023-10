A válogatott szünet után nem akármilyen feladat várt szerdán a Kisvárda Master Good SE csapatára, Karnik Szabináék a Ferencváros vendégeként folytatták bajnoki szereplésüket. Nem tisztelve neves ellenfelüket remekül kezdett a Kisvárda, Bucsi Lili kezdte meg a gólgyártást, majd ő csent el szemfülesen egy labdát, amelyből Sápi Gréta ziccert dobhatott és máris kettővel mentek a vendégek. A beálló azonban rosszul érkezett a talajra, ápolni kellett, majd hordágyon vitték le a pályáról. Tovább növelhette volna előnyét Józsa Krisztián együttese, azonban Böde-Bíró Blanka ziccert, majd hetest hárított, a másik oldalon Torda Vanessza is több bravúrt bemutatott. Tompán játszott a Fradi, ez megfelelt a vendégeknek is, lassú mederben folyt a játék. A kezdeti lendület alábbhagyott, a Kisvárda támadásban elkövetett hibáit kíméletlenül megbüntették Klujber Katrinék. Nagyobb előnyt azonban nem sikerült kialakítaniuk, Bucsi Lili hetesével már csak egy volt közte. Megrázta aztán magát a Fradi, Bölk vezérletével ritmust váltottak a zöld-fehérek és fokozatosan húztak el ellenfelüktől, a félidőt Siska Pálma találata zárta.

Az öltözőből frissebben jött ki Allan Heine együttese, pár perc elteltével Cvijics góljával már tíz volt közte. Hogy ne legyen még nagyobb a szakadék, Józsa Krisztián ismét magához rendelte csapatát, a későbbiekben is lett volna mint mondania övéinek, de ezúttal már harmadszor tette le a té betűs lapocskát a zsűriasztalra. A folytatásban edzőmeccs jelleget öltött a találkozó, mindkét mester pályára küldte a korábban kevesebbet játszó játékosait. Azonban a nagyobb sebességgel játszó hazaiak arra azért vigyáztak, hogy a becsületesen, ám néha bátortalanul küzdő ellenfelük ne tudjon közelebb férkőzni hozzájuk.

Nagy csoda nem történt, a Ferencváros a Dunaújváros, a Békéscsaba, az MTK és a Kozármisleny után a a Kisvárdának is megdobta a negyven gólját és magabiztosan tartotta otthon a két pontot, megőrizve ezzel lépéselőnyét riválisaikkal szemben.

FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE 40–25 (21–14)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 800 néző, v.: Dáné, Marton.

FTC: Böde-Bíró – Malestein 4/1, Simon 5/1, Kisfaludy 5, Cvijics 3, Bölk 9, Hársfalvi 2. Csere: Mészáros (kapus), Klujber 8, Kukely A. 2, Márton, Edwige, Papp 2. Vezetőedző: Allan Heine.

Kisvárda: Torda – Akijama, Karnik 5, Bucsi 6/2, Sápi 1, Juhász 3, Mérai. Csere Mátéfi (kapus), Szabó L., Kovalcsik B. 2, Siska 4, Novak 2, Gém 1, Makó, Ajano, Kochan 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1-3, 8. p.: 5–3, 15. p.: 9-6, 20. p.: 10–9, 27. p.: 20–12, 32. p.: 24–14, 41. p.: 30–17, 46. p.: 34–18, 52. p.: 36–21, 58. p.: 39–24.

Kiállítások: 2, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 3/2.

Mesterszemmel

Allan Heine: – Jól felkészültünk és összességében jó mérkőzést játszottunk, még ha az elején meg is nehezítette a dolgunkat a Kisvárda. Azt is figyelemben kellett vennünk, hogy múlt hétvégén és a következőn is mérkőzést játszunk. Elégedett vagyok, különösen a támadójátékunkkal. Jó ritmusban játszottunk, minden egyes játékos jól teljesített.

Józsa Krisztián: – Az első húsz perccel elégedettek lehetünk, a további negyvennel viszont nem. Egy idő után szétesett a védekezésünk és ezt a jó tempót menő rutinos ellenfelünk ki is használt. Könnyelmű hibákat vétettünk, ebből megnyugtató előnyt alakított ki a Ferencváros, amelytől elbizonytalanodtunk, után aztán nem is tudtunk úgy harcolni, ahogy szerettünk volna.