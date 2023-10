A címvédő Haladást fogadta az A’Studió Futsal Nyíregyháza az NB I. hetedik fordulójában. A jó hangulatú mérkőzésnek a Tiszavasvári úti tornacsarnok adott helyett, s nem is csalatkozhatott a kilátogató viszonylag nagy számú nézősereg. A nyírségi egylet ugyanis a pontvadászat eddigi legnagyobb meglepetését okozva elvette a Szombathely veretlenségét. Nem meglepő, hogy a 4–1-s diadalt követően a Lovas Norbert vezetőedző is kissé hitetlenkedve értékelt.

Éltek a kínálkozó lehetőséggel

– Ilyen még nem nagyon volt az edzői karrierem során, bár egyszer a kupából már sikerült kiejtenem a bajnokcsapatot – értékelte az összecsapást a Nyíregyháza trénere. – Nem volt veszteni valónk ezen a meccsen, éppen ezért előzetesen csak annyit kértem a fiúktól, hogy koncentráljanak és próbáljanak élni a lehetőségeinkkel. Ezúttal tényleg szinte minden összejött, a helyzetkihasználásunk az közel ötvenszázalékos volt, megtoldva azt egy kiváló kapusteljesítménnyel. Összességében nagyon büszke vagyok a csapatra, a srácok végig alázatosan játszottak, mindenki hozzá tette a magáét. Meglepetésgyőzelmet arattunk, hiszen a bajnoki címvédőt megverni mindig különleges dolog. Viszont ez a siker most már kijárt nekünk, rengeteg meló van emögött, mindig is mondtam a fiúknak, hogy idővel meg fog térülni, ennek ellenére természetesen a helyén kell kezelni ezt a győzelmet.

Mindeközben a Nyírbátor is sikerrel vívta meg a saját találkozóját. Elek Gergő vezetőedző nem mindennapi helyzetben vezette sikerre övéit, hiszen éppen a tréner korábbi csapata, a DEAC látogatott a Nyírség déli központjába.

– Furcsa volt, hiszen nagyon hosszú ideig voltam a DEAC edzője, a játékosok jelentős részének én tanítottam meg a futsal alapjait, érdekes volt ennyi ismerős arcot látni az ellenfél soraiban – mondta el megkeresésünkre a Nyírbátor mestere, Elek Gergő. – Viszont egyfajta megkönnyebbülést is éreztem, mivel most már a Bátor trénere vagyok, így ma már ennek a csapatnak a sikereiért küzdök. Érdekes volt, hogy a hétközi videózás során rengeteg plusz információt tudtam átadni a DEAC-ról. A mérkőzésen ki kellett zárnom az érzelmeimet, ami százszázalékosan sikerült is – folytatta az edző. – Számítottunk arra, hogy hasonló erőviszonyok csatáját láthatjuk majd a pályán, mivel a debreceni keretben vannak azért jó nevű labdarúgók, mint például Harmati Tamás vagy Thiago, de megfelelően felkészültünk belőlük. Döntőnek bizonyult, hogy sokkal jobb egyéni teljesítményeket láttam viszont a játékosaimtól, mint a Veszprém ellen, valamint, hogy ezúttal nagyszerű volt a helyzetkihasználásunk. A 4–1-s vezetésünk azért egy kissé túlzó volt, de végig magabiztosak voltunk még akkor is, ha végén két szerencsétlen gólt kaptunk, egyet büntetőből, egyet pedig egy megpattanó lövés után. Meleg lett az utolsó negyven másodperc, de kihúztuk a végét, így megérdemelten nyertünk.

Futsal: NB I., 7. forduló

További eredmények: Kecskemét–Maglód 5–2, Berettyóújfalu–Újpest 2–0, Pécs–Veszprém 1–5, Aramis–Magyar Futsal Akadémia 4–3.

A bajnokság állása

1. Veszprém 7 6 1 - 32-13 19

2. Haladás 7 6 - 1 30-14 18

3. Berettyóújfalu 7 4 1 2 23-14 13

4. Nyírbátor 7 4 1 2 23-20 13

5. Kecskemét 7 4 - 3 21-20 12

6. Nyíregyháza 7 3 2 2 24-16 11

7. Újpest 7 3 1 3 24-21 10

8. Aramis 7 2 2 3 22-24 8

9. Maglód 7 2 1 4 16-28 7

10. DEAC 7 1 4 2 19-20 7

11. Pécs 7 - 1 6 8-28 1

12. MFA 7 - - 7 12-36 0