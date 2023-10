Szombaton a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen folytatta bajnoki szereplést a Fatum-Nyíregyháza.

Magabiztosan kezdte a meccset a Fatum, határozott nyitásaiból sorra szerezte a pontokat, Lászlop Alekszandra szemfüles ejtésével már négy volt közte. A vendégek láthatóan jól felkészültek Nina Kocicsból, velem szemben jól összeállt a sáncuk, a labda azonban nyíregyházi szempontból mindig jó felé pattant. Időkéréssel próbálta megtörni a hazaiak lendületét a balatonfürediek mestere, azonban a játék képe nem változott, továbbra is a mieink akarata érvényesült. A végjátékra ötpontos hazai előnnyel fordultak a felek. Következett a játszma leghosszabb labdamenete, amelyből Ivana Jeremics szerzett pontot, Galvao ászt nyitott, Nina Kocics pedig értékesítette a harmadik játszmalabdát.

A nyíregyházi Szerényi Gréta szervájával indult a második játékrész, aki a mérkőzés előtt elmondta, hogy mindig különleges érzés Nyíregyházán játszani, mert itt kezdődött számára minden. Ellenállhatatlanul játszott a Fatum, Tóth Fruzsina mindent felszedett a földről, Földi Bettina remekül blokkolt, Nina Kocics ászt nyitott, Antivero parádésan ejtett. Folyamatosan forgatta csapatát a Szent Benedek, de nem találták a Nyíregyháza ellenszerét. A ponterősen játszó Ivana Jeremics alakította ki a tíz pontos különbséget, a játszmát Lászlop Alekszandra szerváját követően Asly Antivero zárta le.

A nyíregyházi henger nem szegte kedvét a vendégeknek, a harmadik etap első pontját ők szerezték, ezzel a mérkőzésen először vezettek. Elfogyott a Fatum második szettben mutatott lendülete, a vendégek sorozatban szerezték a pontokat, Tomás Varga rövid időn belül kétszer is időt kért, hogy rendezze a sorokat. A rövid pauza nem vezetett eredményre, továbbra is uralta a játszmát a balatonfüredi alakulat és meg is nyerte azt.

A gyengébben sikerült szett után összekapta magát Tomás Varga együttese és főleg a játszma második felében lendületes, határozott játékkal fokozatosan húzott el az egyre hitehagyottabban játszó vendégektől. A mérkőzést Galvao pontot érő sánca zárta le.

Fatum-Nyíregyháza–Szent Benedek Röplabda Akadémia 3:1 (20, 12, –18, 15)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Sík, Tillman.

Nyíregyháza: Galvao 5, Jeremics 18, Lászlop 5, Kocics 29, Antivero 9, Földi 1. Csere: Tóth (liberó). Vezetőedző: Tomás Varga.

Szent Benedek RA: Castero 3, Wojcik 12, Szerényi 5, Berkó 1, Pérez 13, Nacsa-Pekárik 7. Csere: Gatard, Fáth (liberók), Krakoczki, Kobaidze 12, Szakály, Schneider. Vezetőedző: Kristian Mihajlov.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (25 perc): 4:1, 9:3, 15:9, 20:15, 24:19. 2. játszma (21): 4:0, 9:3 12:5, 17:9, 23:12. 3. játszma (24): 2:3, 7:4, 12:9, 13:18, 16:21, 17:23. 4. játszma (21): 4:3, 11:6, 15:10, 20:13, 24: 15.