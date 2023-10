Nyírmeggyes–Kótaj 2–7 (1–5)

Nyírmeggyes, v.: Paráda.

Nyírmeggyes: Zán – Farkas, Nagy, Török G., Ács (Sivadó), Tőkés, Preg, Máté (Sitku), Török M., Csatári, Drabik (Gönczör). Játékos-edző: Nagy Zsolt.

Kótaj: Csikós – Sallai, Hangácsi, Nagy, Papp (Nardai), Sárközi (Tüzes), Dencs (Boros), Bagoly, Csörgő, Szarka, Molnár. Edző: Seregi Mihály. Gól: Ács, Tőkés, illetve Molnár 3, Csörgő, Papp, Csatári (öngól), Szarka.

Nagy Zsolt: – Gratulálok az ellenfélnek!

Seregi Mihály: – Három pontért utaztunk Meggyesre, ezt begyűjtöttük. Gratulálok a fiúknak, további sok sikert a Nyírmeggyesnek!

Csenger–Ibrány 5–1 (4–0)

Csenger, v.: Hegedűs.

Csenger: Korompai – Szedlacsek, Osváth (Szilágyi), Popovics (Mészáros), Nagy (Csorvási), Lengyel (Katona), Antal, Peterman (Barna), Gaál, Bence, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc.

Ibrány: Mudri – Barzó, Bégányi, Molnár (Bészély), Ács, Kiss (Hornyák), Bertók (Balázsi), Dobos, Csatári, Szabó, Nagy (Oláh). Játékos-edzők: Kiss Péter, Tóth Norbert. Gól: Barcsay 2, Antal, Lengyel, Gaál, illetve Bészély.

Juhász Ferenc: – Két ellentétes félidő, az elsőben úgy játszottunk, mint az álom, a második pedig olyan volt, mint egy rémálom. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak az eredményhez és további sok sikert kívánunk az Ibránynak!

Kiss Péter: – Az első félidőt átaludtuk, a második játékrészben akár ki is egyenlíthettünk volna. Saját magunkba kell nézni, hogy miért is alakult így az első negyvenöt perc. Gratulálunk Bészély Gergő első felnőtt bajnoki góljához.

Kemecse–Nagyecsed 1–2 (1–0)

Kemecse, v.: Varga.

Kemecse: Baráth – Varga, Hadházi, Majoros, Törő (Sándor), Kovács (Ádám), Balogh (Hokk Á.), Csáki, Sógor (Szűcs), Hokk B., Gönczör (Phrakonkham). Edző: Sánta Tibor.

Nagyecsed: Szabolcsi – Zámbó, Marinas, Ladányi (Sarkadi G.), Pócsi, Bulyáki (Nyíregyházi), Kóka, Nagy N. (Jóni), Erdős, Szabó, Somlyai (Jónás). Edző: Harbula Balázs. Gól: Hadházi, illetve Pócsi, Nyíregyházi.

Sánta Tibor: – A mutatott játékkal elégedett vagyok. Egy nullnál lezárhattuk volna a mérkőzést, ez nem sikerült. Két nevetséges gólt hoztunk össze, a küzdeni tudásból jelesre vizsgázó Nagyecsed megérdemelten nyerte meg a meccset.

Harbula Balázs: – Az első félidőben meglepett minket a Kemecse taktikus játéka, majd rendeztük sorainkat. Azt gondolom, az akarati tényező döntött a második félidőben, hogy hová billen a mérkőzés. További sok sikert a Kemecsének!

Nyíregyháza II.–Nagykálló 4–1 (3–0)

Nyíregyháza, v.: Major.

Nyíregyháza II.: Sarkadi – Bertók, Kiss, Spisák, Horváth, Szabó, Márton (Chrien), Kovalecz (Konzili), Varga (Tóth), Ferencz (Virányi), Czimer-Nyitrai (Forgó). Edző: Lengyel Roland.

Nagykálló: Budaházi – Lakatos (Haller), Erdei, Marozsán Zs., Mondok, Puluczkai, Homann (Marinka), Marozsán M. (Bencs), Sipos, Baráz, Anda. Edző: Homann Richárd. Gól: Czimer-Nyitrai, Bertók, Szabó, Ferencz, illetve Budaházi (11-esből).

Lengyel Roland: – A mai napon jól futballoztunk, főleg az első félidőben játszottunk jól, ennek eredményeképpen vezettünk három nullára. A második félidőben gólt kaptunk és visszaesett a teljesítményünk. Azt gondolom, hogy tudtuk uralni a mérkőzést, megérdemelten nyertünk egy jól szervezett csapat ellen. Gratulálok a csapatomnak, Homann Ricsinek és a Nagykállónak sok sikert kívánok!

Homann Richárd: – Tanulnunk kell a mérkőzésből, át is fogjuk beszélni. Gratulálok a Szparinak!

Vásárosnamény–Mándok 1–3 (1–1)

Vásárosnamény, v.: Fehér.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Tóth, Újvári, Berec, Zán, Kopor, Kozma, Deák, Illés, Orosz. Edző: Bardi Gábor.

Mándok: Lőrincz – Köblös, Koszta, Bokor (Csercsa), Gyüre (Juhász), Baglyos (Nagy), Jene, Molnár, Matyi, Jánvári, Budaházi. Edző: Kocsis János. Gól: Kozma, illetve Gyüre 2 (egyet 11-esből), Baglyos.

Bardi Gábor: –

Kocsis János: – Egy motivált és szervezetten játszó hazai csapatot sikerült legyőznünk, a játék képét tekintve megérdemelten.