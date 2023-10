Utánpótlás és felnőtt csörgőlabdacsapatok érkeztek a mögöttünk hagyott hétvégén Nyíregyházára, a Magyar Kézilabda Szövetség parasport albizottsága ugyanis itt rendezte meg a magyar kupa és bajnokság első fordulóját. A versenyre, aminek a Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi utcai tornatermébe adott otthont, Szombathelyről, Pécsről és Debrecenből érkeztek csapatok.

Szombaton az U-23-as korosztály mutatta meg tudását, míg vasárnap a felnőtteké volt a terep, ezen a napon a szervezésben részt vevő Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kézilabda Szövetség egy sajtótájékoztatót is is „tető alá” hoztak, amin részt vett Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Felidézte, 25 éve keresték meg őt az akkori csörgőlabda válogatott tagjai, hogy az államtitkárság révén nyújtson anyagi segítséget ahhoz, hogy a szlovéniai kontinenstornára ki tudjon utazni a csapat.

– Engem is meghívtak a versenyre. Őszintén szólva azelőtt nem volt kapcsolatom ezzel a sportággal, így egy kicsit tartottam a dologtól. Aztán megismertem a csapatot és a játékosokat, akik kedvesek, közvetlenek és humorosak voltak, és elszállt minden félelmem, és egy remek közösséget ismerhettem meg. Azóta is tartom a kapcsolatot a csörgőlabdával, és Orsós Zsolttal, aki abban a szlovéniai csapatban még játszott, most pedig ő a sportág szakágvezetője – fogalmazott Soltész Miklós államtitkár.

A magyar kupa és bajnokság nyíregyházi fordulóján részt vett Szappanos István, a Magyar Kézilabda Szövetség parasport albizottságának elnöke is, aki méltatta a vármegyei szövetség munkáját, hogy ilyen színvonalon meg tudták szervezni a versenyt.

– A látássérültek mellett a hazai szakszövetség a kerekesszékeseknek és az értelmi fogyatékkal élőknek is biztosít kézilabdázási lehetőséget – mondta Szappanos István

Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte a befogadás és az érzékenyítés fontosságát.

– Az ibolyához lehajolni kell, ha illatát és életét érezni akarod, nem pedig leszakítani, és megölve őt, magadhoz emelni – élt egy idézettel a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Dr. Tordai Ilona, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke a sajtótájékoztatón örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy megrendezhették ezt a csörgőlabda versenyt, és hozzátette: máskor is nagyon szívesen adnak otthont ehhez hasonló rendezvénynek, legyen szó a parasport bármilyen formájáról.

Két napon át tartott a versengés

Fotó: Gazdag Mihály

Eredmények:

2023. 10. 07. szombat, Magyar Kupa forduló U-23

GYDSE „A” – GYDSE „B” 5-15

Pécs – Debrecen 16-21

GYDSE „A” – Szombathely 13-3

GYDSE „B” – Debrecen 15-5

Pécs- Szombathely 13-9

GYDSE „A” – Debrecen 14-4

GYDSE „B” – Szombathely 14-4

GYDSE „A” – Pécs 10-0

2023. 10. 08. vasárnap, Magyar Bajnokság felnőtt

Szombathely – GYDSE 17-7

Debrecen – Nyíregyháza 15-5

Wesselényi – Dabas 15-10

Eger – GYDSE 5-12

Szombathely – Debrecen 19-9

Nyíregyháza – Wesselényi 0-10

Dabas – Eger 11-1

GYDSE – Debrecen 6-7