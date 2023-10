Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli női csapata új vezetőedzővel a kispadján kezdte meg felkészülését, majd bajnoki szereplését. Józsa Krisztiánnak nem volt egyszerű dolga, hiszen kilencen távoztak és nyolcan érkeztek hozzájuk, így szinte új csapatot kellett építenie. Az együttes túl van hat mérkőzésen, most egy rövid szünet következik a bajnokságban. A mögöttük hagyott időszakról beszélgettünk a szakemberrel.

Többek között a Vácot és az MTK-t is maguk mögött tudva, hét pontot gyűjtve az ötödik helyről várják a folytatást. A szurkolói ankéton azt mondta, hogy stabilan a középmezőnyhöz szeretnének tartozni, akiknek nem kell hátrafelé tekintgetniük. Elégedett a csapat helyezésével?

– Abszolút, szerintem maximálisan teljesítettük azt amit csak titokban vártunk magunktól, talán túl is teljesítettük azt, amire a közvélemény számított tőlünk. Tisztában voltunk vele, hogy kedvező a sorsolásunk, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű és nem is volt az. A számunkra nagyon fontos hazai meccseket meg tudtuk nyerni, ez magabiztosságot adott a csapatnak. Azt gondolom, hogy az MTK elleni mérkőzésen meglepetést okoztunk, főleg annak tükrében, hogy a fővárosiak milyen tervekkel vágtak neki a bajnokságnak, amelynek közösségi felületeiken hangot is adtak. Azt a teljesítményt, amit akkor nyújtottunk, stabilan hoztuk a válogatott szünetig. A csapat idegenben szoros meccset játszott Vácon és bravúrponttal tért haza Budaörsről.

A szerzett pontokkal és a helyezéssel elégedett. És a mutatott játékkal mi a helyzet? Azt kapta-e a csapattól amire készültek, amire várt?

– A védekezésünkkel elégedett vagyok, véleményem szerint amelyik találkozót megnyertük, vagy pontot szereztünk, azt a hátul mutatott teljesítményünknek köszönhetjük. Voltak persze benne hullámvölgyek, de ha az egész mérkőzéseket nézzük egyben, akkor stabilak voltunk. Minden alkalommal megvoltak a megfelelő számú védéseink és a megállító szabálytalanságaink. Ennek csapatnak ez volt eddig is az erőssége és tudtuk, hogy erre építhetünk.

Hátul tehát minden rendben volt. A csapatnak mindig is a támadásépítéssel voltak problémái, ebben sikerült előre lépni?

– Ebben van még hova fejlődnünk, de látok előre lépést. Ki kell tudnunk használni a jó védekezésünket, tehát rendezetlen védelem ellen és lerohanásból még eredményesebbnek kell lennünk. Ezzel meg tudnánk könnyíteni a helyzetünket, hiszen kevesebbek kell akkor felállt fal ellen támadnunk. Beálló játékban szerintem léptünk előre, mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, átlövőinknek is voltak jó mérkőzéseik, ez meg is látszott az eredményben. A technikai hibák számát a számunkra fontos mérkőzéseken tíz körülire tudtuk leszorítani, ezzel mindig találkozón pariban lehetünk. Szélsőink játékba hozásában azonban még sokat kell javulnunk, illetve az előkészítésekben kell hatékonyabbá válnunk.

A megszerzett pontok, a mutatott játék és a tabellán elfoglalt helyezés nyugodt hátteret ad a további munkának. Az viszont nehezíti a helyzetet, hogy míg bő egy hónap alatt hat mérkőzést játszottak, addig december végéig már csak négyet. Hogy lehet készülni az ilyen egyenlőtlen meccssterhelésre?

– Ez a lebonyolítási rendszer nem ideális, a sok szünet valóban ad feladatot a szakmai stábnak, mert nem egyenletes a terhelés, de ezzel minden csapatnak meg kell küzdenie. Az biztos, ha rátekintünk a tabellára, nyugodtság tölthet el bennünket, hátra dőlni persze nem szabad, de önbizalommal telve dolgozhatunk tovább. Megvan a stabilitásunk, nem kell azon izgulnunk, hogy mikor jön olyan mérkőzés, amelyen a bekalkulált, de elveszített pontot, pontokat úgymond vissza kell hoznunk. Nem kell hátrafelé tekintgetnünk, nem nyom bennünket ilyesféle teher.

A válogatott szünet után legközelebb október 25-én a Ferencváros vendégeként léptek pályára. Mire használják ezt a viszonylag hosszú időszakot?

– Most lesz időnk arra, hogy a támadójátékunkat tovább csiszoljuk, illetve a védekezésünkbe bele tegyünk olyan plusz elemeket, amelyre eddig nem volt idő. A Fradi elleni mérkőzésre is a felkészülés részeként tekintünk. Természetesen nem feltett kézzel utazunk Budapestre, de számunkra a három hét múlva esedékes Fehérvár elleni vendégjátékunk lesz a kulcsmérkőzés, majd azt követően a világbajnokság előtti utolsó találkozónk a Vasas ellen. Remélem, hogy a válogatottjaink egészségesen térnek vissza és velük kiegészülve teljes erőbedobással tudjuk folytatni a munkát.