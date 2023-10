A Denevér Barlangkutató és Szabadidősport Egyesület vasárnap és hétfőn országos bajnokságokat rendez Napkoron, erről tájékoztatták csütörtökön a sajtó képviselőit a Napkelte Panzióban. Az első napon bonyolítják az éjszakai országos bajnokságot, míg másnap az egyesületi váltóbajnokságban osztanak érmeket.

– Egyesületünk 2021-ben pályázat útján nyerte el a versenyek rendezési jogát – mondta Surányi Gábor főszervező. – A versenyek központja a napkori Kerekerdő Turisztikai Központ, itt lesz a befutó, illetve a váltón a tömegrajt és a váltóhely. A két versenyre közel hétszáz főt várunk. Most első alkalommal a gyermekeknek is rendezünk éjszakai versenyt, számukra a központ udvarán alakítjuk ki a pályát – tette még hozzá.

A versenyeket Nyíregyháza kiemelt sporteseményként támogatja, amelyen a bajnoki címek eldöntése mellett a verseny célja a sportág népszerűsítése, különösen az éjszakai versenyzés szépségeinek és nehézségeinek megmutatása.

– Nagyon fontos, hogy rendszeresen versenyeket rendezzünk különböző sportágakban, hiszen így tudjuk népszerűsíteni a mozgást, a sportos, egészséges életmódot. Külön öröm, hogy ezúttal olyan sportágat népszerűsíthetünk, amely kicsit háttérben van, hiszen nem szerepel az olimpia programjában. A tájékozódási futás olyan képességeket fejleszt, amelynek a mindennapi életben is hasznát veszi az ember. A gyorsaság, a tájékozódási, döntési képesség a sikeresség egyik alapja – fogalmazott a verseny fővédnöke, dr. Szabó Tünde kormánybiztos.

– Büszke vagyok, hogy az egyesület minket választott helyszínként. Gyermekoromban nagyon sokat jártam azon a területen, bízom abban, ha a versenyzők is megismerik, később visszatérnek hozzánk – mondta dr. Spinyhért Zsolt, Napkor polgármestere, a rendezvény védnöke. – A tájékozódási futás nagy kihívás, különösen az éjszakai, remélem, hogy senki nem téved el és célba érkezik – tette még hozzá.

Nyíregyháza város nevében Nagy Szabina önkormányzati képviselő elmondta, hogy nemcsak a szervezők, hanem megyeszékhelyünk is büszke lehet a résztvevők számára.