Hát ez is elérkezett, a Kisvárda Master Good az idény első hazai mérkőzésén szombaton a Mezőkövesdet látta vendégül. A Várkerti Stadionban utoljára még az előző szezonban, május 19-én a Vasas ellen láthatta kedvenceit a kisvárdai közönség. Az aktuális kiírásban mind a kilenc mérkőzését idegenben játszotta Mátyus János együttese, amely meg is látszott eddigi szereplésükön, négy ponttal az utolsó helyről várták az összecsapást. A vendégek sem lehettek büszkék eddigi teljesítményükre, csupán gólkülönbségüknek köszönhetően előzték meg vendéglátójukat.

A hazaiak két, míg Kuttor Attila hat helyen változtatott az előző meccs kezdőjéhez képest.

Cseri Tamásék kezdtek aktívabban, az első percekben kétszer is kapufa segített a hazaiaknak, előbb Gomis zörgette meg a lécet, majd Nagy távoli lövését tolta a keresztlécre Kovács. Negyedóra játék után változott a játék képe, magához tért a két kapufa okozta sokkból a Kisvárda és átvette a játék irányítását, mégis a Mezőkövesd jutott előnyhöz. Drazsics jobb oldalról passzolt az ötösre, a menteni igyekvő Széles pedig Kovács hasa alatt a saját kapujába rúgta a labdát. Nem sokat kellett várni az egyenlítésre, a tizenhatoson belül felugró Mesanovicot lekönyökölte Beriasvili, amelyért VAR-vizsgálatot követően büntetőt ítélt a játékvezető. Az ítéletet magabiztosan hajtotta végre Cipetic. Az egyenlítés után a vezetést is átvette a Kisvárda, formás támadás végén Ötvös balról remekül ívelt középre, Balogh pedig előre dőlve öt méterről középről a kapu közepébe fejelt. A félidő hátralévő részében mindkét együttes előtt adódott egy-egy lehetőség, de az eredmény már nem változott.

A szünetben Kuttor Attila lecserélte a tizenegyest összehozó és sárga lapot kapó Beriasvilit, helyére a horvát Lukic állt be. A játékrész első helyzete a Mezőkövesd előtt adódott, hazai labdavesztést követően Kállai passzát Drazsics lőtte kapura tizennyolc méterről, Kovácsnak nagyot kellett nyújtózkodnia. A másik oldalon Lippai Camaj szögletét hét méterről a kapu mellé fejeli. Kisvárdai labdabirtoklással teltek a percek, labdavesztésekből azonban többször is a Mezőkövesd alakított ki helyzeteket. Őrizte előnyét a hazai csapata, érezhetően elégedettek voltak az eredménnyel, egy-egy meglódulásuk azonban veszélyt hordozott magában. Cserékkel frissítette csapatát Kuttor Attila a hajrára, erőfeszítéseik azonban hiába valók voltak, a Kisvárda megtartotta az eredményt és megszerezte idénybeli második győzelmét.

Kisvárda Master Good–Mezőkövesd Zsóry FC 2–1 (1–1)

Kisvárda, 2150 néző, v.: Pillók (Tóth II., Aradi). Kisvárda: Kovács – Cipetic (R. Stefan, 90.), Lippai, Széles, Alic (Körmendi, 76.) – Melnik, Ötvös – Balogh N. (Navrátil, 60.), Makowski (Ilievszki, 60.), Camaj – Mesanovic (Nikolov, 76.). Vezetőedző: Mátyus János. Mezőkövesd: Piscitelli – Kállai, Beriasvili (Lukic, a szüneten), Pillár, Vajda – Cseke (Lehoczky, 71.), Gomis, Nagy (Brtan, 84.) – Cseri (Nahirnij, 84.) – Drazsics, Szalai (Ugrai, 71.). Vezetőedző: Kuttor Attila. Gól: Cipetic (29. – tizenegyesből), Balogh (41.), illetve Széles (22. – öngól).