Szombaton öt, míg vasárnap három találkozóval folytatódik a Nyír-Wetland vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság. A pontvadászat tizenegyedik fordulójában bőven akadnak rangadószagú párosítások.

Átmentenék a jó formát

Kovács László elköszönt a Nyírmeggyes kispadjától, miután csapata 8–0-s vereséget szenvedett a Mándok ellenében. Helyét megbízási jelleggel Nagy Zsolt játékos-edző vette át, ami rögtön meg is hozta az áttörést, a hét közepén a hatodik fordulóból elhalasztott Nagyecsed elleni összecsapást ugyanis megnyerte a gárda. Érthető módon a Kótaj elleni kiesési rangadóra is szeretnék átmenteni ezt a formát, bár ehhez Seregi Mihály csapatának is lesz némi hozzászólása.

Ugyancsak a kiesés elől menekül a Csenger és az Ibrány párosa, a kettős egymás elleni összecsapásán pedig eldőlhet, hogy a két alakulat közül melyik léphet előre.

Érthető módon a lehető leghamarabb szeretné feledtetni a hétközi kisiklását a Nagyecsed, ám a Kemecse eddig remek idényt fut, ráadásul a kontrollált játékban is kiemelkedik, így várhatóan most is megpróbálja majd a stílusát ráerőltetni az ellenfelére.

A gyors támadójáték és a stabil védekezés ütközik majd a Nyíregyháza II.–Nagykálló párharc során, amely mindenféleképpen érdekes végkimenetelt hozhat.

A listavezető Mándok Vásárosnaményba látogat, s habár Kocsis János tanítványai a meccs esélyesei, azért a Namény korábban már megmutatta, hogy mindenkire veszélyes.

Háromesélyes összecsapás

Vasárnap rendezik a Kállósemjén–Tarpa rangadót, amely egyértelműen háromesélyes összecsapás, így a hazai, de a vendégsiker sem lenne meglepő, hogy a döntetlenről már ne is beszéljünk.

Piskóti Zsolt elköszönt az Újfehértó felnőtt keretétől, helyét Madalina György vette át, aki rögtön a mélyvízben találja magát, hiszen hétvégén a Nyírbátor érkezik az impozáns fehértói stadionba.

A Mátészalka sem mehet biztosra, hiszen amióta Gyarmati András irányítja a Nyírbélteket, azóta megtáltosodott a csapat, bár gyorsan tegyük hozzá, hogy a Szalka veretlenségi sorozata immáron öt meccsre rúg.