A tavaly decemberi B-divíziós Európa-bajnokság megnyerését követően idén már az A-divízióban szerepelhetett a magyar férfi ülőröplabda-válogatott. A női és férfi kontinenstornát október 9. és 15. között az olaszországi Caorlében rendezték. A nyíregyházi Kertész Róbert ezúttal is kiemelkedő teljesítményt nyújtva emelkedett ki a nemzeti csapatból, melynek előzetesen az volt a célja, hogy megőrizze tagságát a legmagasabb osztályban. A magyarok a B-jelű kvartettbe kerültek, ahol az ukrán, a német és a török csapat várt rájuk.

Fontos siker a törökök ellen

Habár a nyitónapon 3:0-ra kikapott a válogatott az előzetesen a dobogóra is esélyes ukránoktól, ennek ellenére viszonylag sok látványos megmozdulása volt a csapatnak, tisztes helyt állt a válogatott a jóval erősebb ellenfelével szemben. A második játéknapon két meccs is várt a fiúkra, akik a németekkel szemben 3:0-ra maradtak alul, ellenben Törökországot 3:2-re legyőzték. A siker íze amiatt is volt édes, mivel ezzel megszakította a csapat az Eb nyeretlenségét a törökökkel szemben. A bravúrhoz nagyon kellett Kertész Róbert extraklasszis teljesítménye, aki 42 pontot szerzett a mérkőzésen.

A helyosztókon Szerbia ellen nem sikerült szettet nyerni, Lettország ellenében viszont egy a végletekig kiélezett összecsapás következett, ahol végül a balti ország legjobbjai diadalmaskodtak 3:2-re. Utolsó két meccsét viszont nyerte a magyar csapat, Szlovéniát 3:1-re, míg Litvániát 3:0-ra felülmúlva, ami végül azt jelentette, hogy a kilencedik helyen végzett az együttes, ezzel a teljesítménnyel kvalifikálva a következő norvégiai Eb-re és megőrizve az A-csoportos tagságot. Az Európa-bajnoki címet Bosznia-Hercegovina szerezte meg, a döntőben Németországot legyőzve. Kertész Róbert ezen a kontinenstornán is fantasztikus teljesítményt nyújtott, több egyéni kategóriában is az Eb élcsoportjában zárva.

Ötödik lett a női csapat

Eközben a női válogatott eddigi legjobb Eb-helyezését érte el, miután az előkelő ötödik helyen zárta a tornát. A korrektség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a legutóbbi, két évvel ezelőtti kontinensviadal első és ötödik helyezettje, Oroszország és Finnország ezúttal különböző okokból hiányzott a résztvevők közül. A magyarok a lejátszott hét mérkőzésükből négyet is megnyertek: a törökök (3:1), a horvátok (3:0), a britek (3:0) és végül megint a horvátok (3:0) ellenében, így a 10 fős női mezőny első felében végeztek. A szakmai stábot a korábban Nyíregyházán is megforduló Raska Gyula szövetségi kapitány vezette.